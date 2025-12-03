快訊

影／刺青男進派出所全身狂發抖 才放出開心吸喪屍煙彈…抓回籠

聯合報／ 記者李奕昕／台北即時報導

張姓男子前天在台北市某超商操作ATM，被員警帶回釐清是否為詐騙集團車手時狂發抖，他剛離開派出所就抽起依托咪酯類「喪屍煙彈」，警方尾隨逮捕，查獲喪屍煙彈4顆、毒品咖啡包4包及搖頭丸3顆，經排除涉詐，依毒品罪移送。

警方調查，24歲張姓男子前天下午1時許在北市信義區永吉路某超商反覆操作ATM，手臂有刺青，店員起疑通報警方；員警到場將張請回信義警分局五分埔派出所，釐清是否為詐團車手，他不願配合搜身，身體不正常抖動，褲子口袋顯露電子煙主機形狀。

員警懷疑施用毒品，抄登身分資料後放行尾隨，發現他離開派出所約100公尺後抽起電子煙，攔下盤查，他坦承吸食喪屍煙彈，交出喪屍煙彈4顆、毒品咖啡包4包及搖頭丸3顆。

警方逮捕他，經查操作ATM是在等候家人轉帳，詢後依毒品罪移送，追查毒品來源。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

張姓男子前天被帶回台北市信義警分局五分埔派出所時狂發抖，剛離開就抽起依托咪酯類「喪屍煙彈」，警方尾隨逮捕，查獲喪屍煙彈4顆、毒品咖啡包4包及搖頭丸3顆。記者李奕昕／翻攝
張姓男子前天被帶回台北市信義警分局五分埔派出所時狂發抖，剛離開就抽起依托咪酯類「喪屍煙彈」，警方尾隨逮捕，查獲喪屍煙彈4顆、毒品咖啡包4包及搖頭丸3顆。記者李奕昕／翻攝
張姓男子前天被帶回台北市信義警分局五分埔派出所時狂發抖，剛離開就抽起依托咪酯類「喪屍煙彈」，警方尾隨逮捕，查獲喪屍煙彈4顆、毒品咖啡包4包及搖頭丸3顆。記者李奕昕／翻攝
張姓男子前天被帶回台北市信義警分局五分埔派出所時狂發抖，剛離開就抽起依托咪酯類「喪屍煙彈」，警方尾隨逮捕，查獲喪屍煙彈4顆、毒品咖啡包4包及搖頭丸3顆。記者李奕昕／翻攝

