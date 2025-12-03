每顆2000「自取」交易曝光 北市警逮藥頭…破依托咪酯分裝場
台北市警中正二分局日前線上巡邏時查獲「喪屍煙彈」依托咪酯，順勢向上追查毒品來源，日前在新北市板橋查出一處分裝據點，當場逮捕30歲劉姓男子，並查扣原料、成品及空氣槍一把，警詢後依毒品罪嫌移送法辦。檢方複訊後交保候傳。
警方指出，當時巡邏員警在中正區發現一名男子形跡可疑，上前盤查後在身上起獲依托咪酯煙彈，隨即將人帶回偵辦，警方後續根據手機比對通訊紀錄，發現他透過友人牽線，在臉書社團以每顆2000元向藥頭購買毒品，由買家自行前往取貨。
偵查期間，警方鎖定上層藥頭劉男，發現他除在社群平台上販售外，更在板橋住處設置分裝場，囤放依托咪酯原料4瓶、煙彈空倉、香精、丙二醇及各式調配工具，現場還查獲已完成的煙彈成品12個、毒品安非他命、一把空氣槍以及土製可燃物。
警方表示，劉男除於網路兜售外，竟還允許買家直接到住處取貨，行徑大膽，警方蒐證後持搜索票上門查緝，當場逮捕劉男，後續將深入追查供貨來源及可能的販毒網絡。
※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885
