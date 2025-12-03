快訊

野外失足要國賠？法官：國家沒義務把自然改裝成遊樂場

台股上漲228點收27,793點 台積電收高20元

駭人！台中騎車與大貨車車禍 女騎士頭顱滾地慘死

每顆2000「自取」交易曝光 北市警逮藥頭…破依托咪酯分裝場

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

台北市警中正二分局日前線上巡邏時查獲「喪屍煙彈」依托咪酯，順勢向上追查毒品來源，日前在新北市板橋查出一處分裝據點，當場逮捕30歲劉姓男子，並查扣原料、成品及空氣槍一把，警詢後依毒品罪嫌移送法辦。檢方複訊後交保候傳。

警方指出，當時巡邏員警在中正區發現一名男子形跡可疑，上前盤查後在身上起獲依托咪酯煙彈，隨即將人帶回偵辦，警方後續根據手機比對通訊紀錄，發現他透過友人牽線，在臉書社團以每顆2000元向藥頭購買毒品，由買家自行前往取貨。

偵查期間，警方鎖定上層藥頭劉男，發現他除在社群平台上販售外，更在板橋住處設置分裝場，囤放依托咪酯原料4瓶、煙彈空倉、香精、丙二醇及各式調配工具，現場還查獲已完成的煙彈成品12個、毒品安非他命、一把空氣槍以及土製可燃物。

警方表示，劉男除於網路兜售外，竟還允許買家直接到住處取貨，行徑大膽，警方蒐證後持搜索票上門查緝，當場逮捕劉男，後續將深入追查供貨來源及可能的販毒網絡。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

北市警方逮獲毒品藥頭劉姓男子。記者翁至成／翻攝
北市警方逮獲毒品藥頭劉姓男子。記者翁至成／翻攝
北市警方查獲依托咪酯原料4瓶、煙彈空倉、已完成的煙彈成品12個、一把空氣槍、毒品安非他命。記者翁至成／翻攝
北市警方查獲依托咪酯原料4瓶、煙彈空倉、已完成的煙彈成品12個、一把空氣槍、毒品安非他命。記者翁至成／翻攝

藥頭 毒品

延伸閱讀

台中男猛喝20包毒品帶槍闖游泳池 竟朝6歲女童瞄準、扣扳機

2025縣市幸福大調查／北市 久居意願冠全球

北市米其林餐廳疑爆食安 衛生局：非食品中毒、恢復營業列管

違反採購法？北市警用陸製酒測器遭疑「吃豆腐」 市警局長回應

相關新聞

每顆2000「自取」交易曝光 北市警逮藥頭…破依托咪酯分裝場

台北市警中正二分局日前線上巡邏時查獲「喪屍煙彈」依托咪酯，順勢向上追查毒品來源，日前在新北市板橋查出一處分裝據點，當場逮...

影／刺青男進派出所全身狂發抖 才放出開心吸喪屍煙彈…抓回籠

張姓男子前天在台北市某超商操作ATM，被員警帶回釐清是否為詐騙集團車手時狂發抖，他剛離開派出所就抽起依托咪酯類「喪屍煙彈...

影／台中洗車場半夜驚傳暴力討債 6男1女拿鋁棒痛毆3男

台中東區今凌晨驚傳暴力討債事件，林姓男子積欠洪姓債主40萬元相約到1間洗車場談判，雙方一言不合，洪與6名同夥竟持球棒痛毆...

台中男猛喝20包毒品帶槍闖游泳池 竟朝6歲女童瞄準、扣扳機

台中陳姓男子自稱一次喝了20包毒品咖啡包，竟持1把手槍、26顆子彈，闖入西屯區1間兒童游泳池內朝，跳入泳池潮正在教學的教...

影／泰男運送3千萬大麻花被逮 落網辯稱以為台灣也合法

關務署台北關與航警局安檢大隊今年9月執行桃機一航廈入境旅客託運行李X光儀檢勤務時，發現一件自泰國曼谷來台之行李X光顯像有...

「替義父報仇」 天道盟大哥遭斷腳筋

天道盟不倒會大哥「寶勝」高寶勝病逝，前天舉行告別式時，天道盟天山會長「黑狗」賴姓男子在台北市某大樓停車場遭砍傷雙腿「斷腳...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。