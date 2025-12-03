喪屍煙彈分裝場藏匿民宅 北市警溯源破獲

快訊

中央社／ 台北3日電

北市警方追查毒品案，發現劉男網售毒品，循線查知藏身新北市一處民宅的喪屍煙彈分裝場，人贓俱獲；另外，北市張男提款頻失敗，機警的超商店員通報員警，意外查獲其吸食喪屍煙彈。

台北市警察局中正第二分局廈門街派出所今天發布新聞稿表示，日前於轄內線上查獲吸食喪屍煙彈的毒品現行犯，並向上溯源追查供毒藥頭，經分析比對發現30多歲劉姓男子涉有重嫌，其透過臉書兜售含有第二級毒品依托咪酯的喪屍煙彈。

警方經多日蒐證，見時機成熟，於10月中於新北市一處租賃民宅查獲藥頭劉男到案，現場還查獲依托咪酯原料、煙彈空倉、香精及各式毒品分裝工具，一舉破獲藏身於社區的毒品煙彈分裝場。

全案詢後將劉男依毒品危害防制條例等罪，移送新北地檢署偵辦。

此外，市警局信義分局五分埔派出所昨天下午也接獲轄區超商店員通報，稱有名男子於店內操作ATM多次失敗，行跡可疑，立即派員警到場了解。

警方當場請24歲張姓男子返回派出所釐清相關金融提款卡資料，但張男態度消極、不願配合，且有不正常抖動情形，警方認有蹊蹺，在確認其身上無他人的提款卡後，便「欲擒故縱」抄登資料後任其自行離去。

張男一離開派出所後，便拿出疑似含有依托咪酯成分的電子煙抽用，警方見狀隨即上前查緝，驚嚇的張男當場認栽，態度配合並主動交付身上剩餘的毒品咖啡包和搖頭丸。

警方初檢張男所持毒品均呈陽性反應，全案詢後依違反毒品危害防制條例移送台北地檢署偵辦。

警方呼籲，吸食毒品害人害己，依托咪酯為中樞神經抑制劑，施用後會導致無法思考、昏迷、意識不清、無法控制身體等危害個人及他人安全情形，嚴重危害身心健康，切勿心存僥倖或因一時好奇而施用。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

30多歲劉姓男子網售毒品，遭北市警方循線查知，其將喪屍煙彈分裝場藏身新北市一處民宅，當場人贓俱獲。（翻攝照片）中央社
