快訊

台灣鯛藥檢延燒…供應商稱未檢出 高市衛生局：屬不同檢體

岡山高中學生爆試卷寫「中華民國」被扣分？ 校方澄清：已補回成績

聽新聞
0:00 / 0:00

影／泰男運送3千萬大麻花被逮 落網辯稱以為台灣也合法

攝影中心／ 記者黃仲明／桃園國際機場即時報導

關務署台北關與航警局安檢大隊今年9月執行桃機一航廈入境旅客託運行李X光儀檢勤務時，發現一件自泰國曼谷來台之行李X光顯像有異，待旅客提領通關時於以攔查，果然在行李箱內發現數十包毫無偽裝之真空包裝大麻花，毛重共計16.78公斤，市價約三千多萬。警訊後移送桃檢偵辦，並於近日起訴。

航警局刑事警察大隊偵一隊隊長李維佳表示，攜帶大麻花企圖闖關的33歲泰國籍男子P嫌向警方透露，他在泰國就有吸食大麻的習慣，雖然有從事餐飲業相關的正當工作，但因為施用毒品所以每個月都入不敷出，想要出國旅遊也沒錢。

李維佳指出，數月前P嫌在泰國當地酒吧認識一名男子，該男子知道P嫌想出國卻沒錢，就以免費招待來台旅遊為誘因，委託P嫌攜帶裝有大麻花之行李箱來台，因為想出國旅遊，P嫌就答應該男子從泰國攜帶行李箱來台，原以為可開心旅遊，沒想到來台灣卻被抓。

P嫌落網後辯稱，在泰國當地使用大麻合法，不清楚攜帶大麻來台是違法行為，但警訊後仍依違反毒品危害防治條例移送桃園地檢署偵辦。航警局呼籲，運輸、販賣第二級毒品者，處無期徒刑或10年以上有期徒刑，得併科新台幣1,500萬元以下罰金。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

泰國籍男子P嫌在行李箱內夾藏數十包真空包裝大麻花企圖闖關入境。圖／航警局提供
泰國籍男子P嫌在行李箱內夾藏數十包真空包裝大麻花企圖闖關入境。圖／航警局提供
遭查獲的真空包裝大麻花，毛重共計16.78公斤，市價約 。圖／航警局提供
遭查獲的真空包裝大麻花，毛重共計16.78公斤，市價約 。圖／航警局提供
P嫌落網後辯稱，在泰國當地使用大麻合法，不清楚攜帶大麻來台是違法行為。圖／航警局提供
P嫌落網後辯稱，在泰國當地使用大麻合法，不清楚攜帶大麻來台是違法行為。圖／航警局提供

行李箱 大麻 出國旅遊

延伸閱讀

市價2億！越南進口藝術燈藏海洛因磚52塊 泰籍3人收貨落網

Rimowa 2025兩款新色：赤陶色x灰礫色頌揚大地之美！行李箱款式、價格…一覽

社子大橋下兩度賣大麻 20公克賺2.7萬…一審重判15年

泰國南部洪災累計145死 政府救災效率引抨擊

相關新聞

影／台中洗車場半夜驚傳暴力討債 6男1女拿鋁棒痛毆3男

台中東區今凌晨驚傳暴力討債事件，林姓男子積欠洪姓債主40萬元相約到1間洗車場談判，雙方一言不合，洪與6名同夥竟持球棒痛毆...

台中男猛喝20包毒品帶槍闖游泳池 竟朝6歲女童瞄準、扣扳機

台中陳姓男子自稱一次喝了20包毒品咖啡包，竟持1把手槍、26顆子彈，闖入西屯區1間兒童游泳池內朝，跳入泳池潮正在教學的教...

影／泰男運送3千萬大麻花被逮 落網辯稱以為台灣也合法

關務署台北關與航警局安檢大隊今年9月執行桃機一航廈入境旅客託運行李X光儀檢勤務時，發現一件自泰國曼谷來台之行李X光顯像有...

「替義父報仇」 天道盟大哥遭斷腳筋

天道盟不倒會大哥「寶勝」高寶勝病逝，前天舉行告別式時，天道盟天山會長「黑狗」賴姓男子在台北市某大樓停車場遭砍傷雙腿「斷腳...

防尋仇火併 警設專案掃蕩

天道盟不倒會大哥「寶勝」高寶勝告別式當天，天道盟天山會長「黑狗」賴姓男子遭砍成重傷，有情資指賴多年前疑因土方糾紛教唆小弟...

越南燈座藏毒寄台 3泰人取貨遭逮

刑事局與越南、寮國情資合作，破獲從越南空運郵包海洛因磚運毒案，犯嫌涉將海洛因密封在「樹脂藝術燈裝飾燈底座」，用Ｘ光難查驗...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。