影／泰男運送3千萬大麻花被逮 落網辯稱以為台灣也合法

關務署台北關與航警局安檢大隊今年9月執行桃機一航廈入境旅客託運行李X光儀檢勤務時，發現一件自泰國曼谷來台之行李X光顯像有異，待旅客提領通關時於以攔查，果然在行李箱內發現數十包毫無偽裝之真空包裝大麻花，毛重共計16.78公斤，市價約三千多萬。警訊後移送桃檢偵辦，並於近日起訴。

航警局刑事警察大隊偵一隊隊長李維佳表示，攜帶大麻花企圖闖關的33歲泰國籍男子P嫌向警方透露，他在泰國就有吸食大麻的習慣，雖然有從事餐飲業相關的正當工作，但因為施用毒品所以每個月都入不敷出，想要出國旅遊也沒錢。

李維佳指出，數月前P嫌在泰國當地酒吧認識一名男子，該男子知道P嫌想出國卻沒錢，就以免費招待來台旅遊為誘因，委託P嫌攜帶裝有大麻花之行李箱來台，因為想出國旅遊，P嫌就答應該男子從泰國攜帶行李箱來台，原以為可開心旅遊，沒想到來台灣卻被抓。

P嫌落網後辯稱，在泰國當地使用大麻合法，不清楚攜帶大麻來台是違法行為，但警訊後仍依違反毒品危害防治條例移送桃園地檢署偵辦。航警局呼籲，運輸、販賣第二級毒品者，處無期徒刑或10年以上有期徒刑，得併科新台幣1,500萬元以下罰金。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885