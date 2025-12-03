快訊

中工讓出一席董事 牽涉威京與寶佳「共治或接手」戰略

中職／林書逸有望換上藍色球衣？悍將球團曝：已有鎖定人選、有消息將公布

孩子因一匹馬變專注 日本動物輔助治療讓幼教師感動

聽新聞
0:00 / 0:00

影／台中洗車場半夜驚傳暴力討債 6男1女拿鋁棒痛毆3男

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中東區今凌晨驚傳暴力討債事件，林姓男子積欠洪姓債主40萬元相約到1間洗車場談判，雙方一言不合，洪與6名同夥竟持球棒痛毆林及2名友人，警方動員20人趕赴現場破門，起獲球棒、武士刀及毒品等物，並將3名傷者送醫，並依妨害自由、聚眾鬥毆等罪嫌將洪等7人送辦。

台中第三分局3日凌晨2點50分獲報，東區十甲東路1間汽車美容店有6、7人在打架，情況危及，啟動快打部隊20名警力趕赴現場。

但當時洗車場大門深鎖，內部人員遲遲不肯開門，警方隨即聯絡消防到場協助破門，後來破壞鐵捲門前夕，內部人這才開門配合調查。

警方初步釐清，洪男（33歲）認為林姓男子欠他40萬元債務，當時約在洗車場內協調還款事項，未料談判破裂，洪和夏姓、連姓、黃姓、張姓，陳姓男子及黃姓女子，一共6男1女，朝林姓男子及其2名陪同到場的友人持鋁棒圍毆。

警方查，洪男等7人無幫派背景，為朋友關係，而被打傷的林等3人頭部、臉部都受傷，所幸意識清楚送醫治療中，另現場查扣4支鋁棒、6支木棒、1支鐵鎚及毒品K他命等物，後續依妨害自由、聚眾鬥毆及毒品罪嫌將洪等7人送辦。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

查扣4支鋁棒、6支木棒、1支鐵鎚及毒品K他命等物。記者曾健祐／翻攝
查扣4支鋁棒、6支木棒、1支鐵鎚及毒品K他命等物。記者曾健祐／翻攝
警方逮捕洪男等7人到案。記者曾健祐／翻攝
警方逮捕洪男等7人到案。記者曾健祐／翻攝

鬥毆 毒品 東區

延伸閱讀

協助外籍人士進入司法程序獲得保障 台南地檢署辦理通譯教育訓練

小港機場包裹驚見「雙獅地球牌」 高純度毒品藏燈具內

台灣首例種植罌粟花台越寮跨國運輸海洛因磚 卓揆：管制源頭

2天處決3人！新加坡政府趕在審查毒犯強制死刑是否合憲前「依法行刑」

相關新聞

影／台中洗車場半夜驚傳暴力討債 6男1女拿鋁棒痛毆3男

台中東區今凌晨驚傳暴力討債事件，林姓男子積欠洪姓債主40萬元相約到1間洗車場談判，雙方一言不合，洪與6名同夥竟持球棒痛毆...

「替義父報仇」 天道盟大哥遭斷腳筋

天道盟不倒會大哥「寶勝」高寶勝病逝，前天舉行告別式時，天道盟天山會長「黑狗」賴姓男子在台北市某大樓停車場遭砍傷雙腿「斷腳...

防尋仇火併 警設專案掃蕩

天道盟不倒會大哥「寶勝」高寶勝告別式當天，天道盟天山會長「黑狗」賴姓男子遭砍成重傷，有情資指賴多年前疑因土方糾紛教唆小弟...

越南燈座藏毒寄台 3泰人取貨遭逮

刑事局與越南、寮國情資合作，破獲從越南空運郵包海洛因磚運毒案，犯嫌涉將海洛因密封在「樹脂藝術燈裝飾燈底座」，用Ｘ光難查驗...

「南萬華教父」告別式上演黑道復仇 天道盟會長遭砍斷腳筋 兩嫌羈押

「南萬華教父」天道盟不倒會大哥高寶勝，12月1日舉告別式，靈柩發引前往火葬場途中，其昔日宿敵、綽號「黑狗」的天道盟會長賴...

斷天道盟「黑狗」腳筋 2嫌羈押禁見

天道盟大哥「黑狗」賴姓男子本月1日被人持開山刀砍斷腳筋，徐姓男子投案，聲稱是天道盟不倒會大哥「寶勝」的乾兒子，為報復賴5...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。