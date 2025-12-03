聽新聞
影／台中洗車場半夜驚傳暴力討債 6男1女拿鋁棒痛毆3男
台中東區今凌晨驚傳暴力討債事件，林姓男子積欠洪姓債主40萬元相約到1間洗車場談判，雙方一言不合，洪與6名同夥竟持球棒痛毆林及2名友人，警方動員20人趕赴現場破門，起獲球棒、武士刀及毒品等物，並將3名傷者送醫，並依妨害自由、聚眾鬥毆等罪嫌將洪等7人送辦。
台中第三分局3日凌晨2點50分獲報，東區十甲東路1間汽車美容店有6、7人在打架，情況危及，啟動快打部隊20名警力趕赴現場。
但當時洗車場大門深鎖，內部人員遲遲不肯開門，警方隨即聯絡消防到場協助破門，後來破壞鐵捲門前夕，內部人這才開門配合調查。
警方初步釐清，洪男（33歲）認為林姓男子欠他40萬元債務，當時約在洗車場內協調還款事項，未料談判破裂，洪和夏姓、連姓、黃姓、張姓，陳姓男子及黃姓女子，一共6男1女，朝林姓男子及其2名陪同到場的友人持鋁棒圍毆。
警方查，洪男等7人無幫派背景，為朋友關係，而被打傷的林等3人頭部、臉部都受傷，所幸意識清楚送醫治療中，另現場查扣4支鋁棒、6支木棒、1支鐵鎚及毒品K他命等物，後續依妨害自由、聚眾鬥毆及毒品罪嫌將洪等7人送辦。
※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885
