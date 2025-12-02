「南萬華教父」告別式上演黑道復仇 天道盟會長遭砍斷腳筋 兩嫌羈押

「南萬華教父」天道盟不倒會大哥高寶勝，12月1日舉告別式，靈柩發引前往火葬場途中，其昔日宿敵、綽號「黑狗」的天道盟會長賴億營，在萬華中華路一段88號地下停車場內，遭兩名男子持開山刀、辣椒水襲擊，造成兩腳肌腱斷裂、右腳骨折，目前還在加護病房急救，台北地檢署訊後認為凶嫌徐鉯翔、共犯王銘緯幕後有人唆使，訊後依殺人未遂罪，且有串滅證之虞向法院聲押禁見獲准。

據了解，徐鉯翔（20歲）犯後報警自首，供稱自己是高寶勝義子，犯案動機是因為多年前，高寶勝因土方工程糾紛，被賴億營敲斷腳骨，生前不忘要找賴男復仇，他為了完成義父遺願，所以自己決定「辦事」砍殺賴男，以告慰義父在天之靈，但檢警未採信說詞。

專案小組指出，賴億營（65歲）身受重傷，雙腳被砍到見骨，現場血跡斑斑，足見下手之重，醫師診斷右腳骨折、雙腳血管、肌腱斷裂，傷勢相當嚴重，目前還在醫院救治，尚無法製作筆錄。

據指出，賴億營是天道盟天山會長，早年是前盟主羅福助身邊左右手，平日行事低調。1996年爆發前立委廖學廣「關狗籠事件」，當時狗籠上張貼「替天行道」的海報，廖學廣一口咬定是羅福助指使天道盟成員所為，綽號「黑狗」的賴男一度被警方列為查訪對象，是天道盟資深大老。

據調查，高寶勝5年前拿下青年公園與馬場町附近的社會宅土方工程，由於利益龐大，引發競爭者賴億營不滿，之後高寶勝遭人用鐵鎚敲斷左腳，懷疑是「黑狗」所為，心中發願有生之年要討回眉角，沒想到復仇行動在昨天告別式進行，疑有「血祭」高寶勝的寓意，引發萬華警方高度關注，報請北檢檢察官蔡佳蒨指揮偵辦。