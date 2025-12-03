聽新聞
「替義父報仇」 天道盟大哥遭斷腳筋

聯合報／ 記者李奕昕蕭雅娟張宏業／台北報導

<a href='/search/tagging/2/天道盟' rel='天道盟' data-rel='/2/240753' class='tag'><strong>天道盟</strong></a>天山會長「黑狗」賴姓男子前天遭人伏擊砍斷腳筋，行凶徐姓男子自稱為「義父」天道盟不倒會大哥高寶勝復仇。高、賴二人多年前曾因土方糾紛結下梁子。記者蕭雅娟／攝影
天道盟天山會長「黑狗」賴姓男子前天遭人伏擊砍斷腳筋，行凶徐姓男子自稱為「義父」天道盟不倒會大哥高寶勝復仇。高、賴二人多年前曾因土方糾紛結下梁子。記者蕭雅娟／攝影

天道盟不倒會大哥「寶勝」高寶勝病逝，前天舉行告別式時，天道盟天山會長「黑狗」賴姓男子在台北市某大樓停車場遭砍傷雙腿「斷腳筋」；徐姓、王姓男子留在現場自首，徐稱是高的義子，行凶動機是替高報仇，警方依重傷害罪嫌移送二人，檢方聲押禁見獲准。

警方調查，六十五歲賴男前天下午一時許開車前往北市萬華區某商業大樓地下二樓停車場停放，約半小時準備離開，走出電梯要到繳費機時遭伏擊，廿五歲王姓男子朝賴噴辣椒水，環抱控制行動，廿歲徐姓男子持開山刀朝賴下半身揮砍數刀，再自行打一一○報案。

萬華警分局獲報民眾自首稱拿刀傷人，轄區員警趕到只見賴雙腿受傷倒地哀號，徐、王站在一旁坦承犯案，稱等律師到場再陳述，開山刀丟棄在地。

賴雙腿有多處刀傷，集中在腳踝及小腿，傷口深可見骨，經送醫轉進加護病房，無法接受警詢。徐、王被逮捕帶回後，徐稱高寶勝曾被賴找人毆打，他是高的義子，替義父討公道；王稱是徐的朋友，受託幫忙，不清楚動手原因。

警方蒐報情資，多年前雙方疑發生建築土方糾紛，賴不滿被高的小弟嗆聲，教唆手下持鐵鎚毆打高，打到腿骨折，後來傳出嗆聲是小弟個人行為非高授意，但賴避不見面，雖透過兩人共同大哥調解，仍種下心結；外傳雙方標的是青年公園、馬場町紀念公園附近社會住宅建案，也有一說是環南市場改建工程。

警方清查，徐、王有鬥毆等傷害案紀錄，徐常參加幫派分子公祭，王熟識萬華「同理家族」但非成員，道上傳出兩人當過高的司機。案發大樓有不少公司，徐、王埋伏約一小時；檢方昨訊後聲押，追查兩人犯案動機，同時釐清賴前往大樓原因。

防尋仇火併 警設專案掃蕩

天道盟不倒會大哥「寶勝」高寶勝告別式當天，天道盟天山會長「黑狗」賴姓男子遭砍成重傷，有情資指賴多年前疑因土方糾紛教唆小弟...

