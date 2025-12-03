越南燈座藏毒寄台 3泰人取貨遭逮

刑事局與越南、寮國情資合作，破獲從越南空運郵包海洛因磚運毒案，犯嫌涉將海洛因密封在「樹脂藝術燈裝飾燈底座」，用Ｘ光難查驗；專案小組共查獲海洛因五十二塊，重近廿公斤，逮捕來台取貨的一對泰籍情侶及一名收件泰籍移工，檢方聲押禁見情侶獲准，命移工限制出境。

越南警方月前通報情資，指販毒集團從寮國走私海洛因至越南，再運至台灣，疑以燈具名義報關；刑事局獲報查出收件人為泰國籍等資料，鎖定可疑包裹向海關密報登錄，報橋頭地檢署指揮。

警方十月廿三日會同關務署台北關拆封當日抵台七個包裹，發現十三組藝術燈，每組燈底座藏放四塊海洛因磚，總計共十九點八七五公斤海洛因磚五十二塊。

隔日包裹被送至高雄市岡山區某超商，無人領取退回郵局，郵局廿八日轉送台中市太平區某汽車旅館，仍無人領取退回。

上月四日，一對泰籍情侶搭機抵台，至太平郵局領包裹後返回汽車旅館，警方逮人，另拘提登記收件人泰籍女移工。情侶稱受託來台旅遊順便協助收貨，獲數萬元旅費，不知是毒品；移工稱受託收貨，但沒時間領取，不知是毒品。警方研判來自緬甸、寮國、泰國交界的金三角地區。

高檢署昨公布安居緝毒專案成果，另宣布台中檢憲破獲外籍移工在公司頂樓種植罌粟花案，查獲罌粟花活株七十株、藥酒和種子；中檢表示，這是國內首例罌粟花栽種案，疑藉由釀造藥酒施用毒品，極易造成市場流通。