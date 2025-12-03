聽新聞
防尋仇火併 警設專案掃蕩

聯合報／ 記者李奕昕張宏業／台北報導

天道盟不倒會大哥「寶勝」高寶勝告別式當天，天道盟天山會長「黑狗」賴姓男子遭砍成重傷，有情資指賴多年前疑因土方糾紛教唆小弟打傷高，高過世前仍誓言要討公道，警方擔心引發雙方尋仇火併，透過管道約制，對相關處所規畫至少一周專案臨檢掃蕩。

警方掌握情資，高寶勝與賴姓男子早年均跟隨天道盟前盟主羅福助，羅潛逃出境後，兩人持續各自發展，於台北市萬華區一帶活動，在天道盟及地方輩分頗高。

據指出，一九九六年前立委廖學廣被「關狗籠」事件，廖咬定是羅福助指使天道盟成員所為，賴一度是警方查訪對象，經調查排除嫌疑；賴曾從事建築土方事業，二○一七年因處理萬華某旅館經營權糾紛，涉聚眾鬥毆砍人案，近年已逐漸淡出，他曾改名且行事低調，警方不易掌握，對天山會蒐報資料也不多。

不倒會是天道盟草創元老會，相關分子曾涉土方利益、恐嚇取財、毒品、賭博等案，近年以二林分會較活躍而被警方大力掃蕩；高患膽囊癌，已不大過問「江湖事」，十月十四日過世，享壽五十九歲，前天案發時靈柩車輛從新北市板橋區殯儀館出發至萬華，包括羅福助、天道盟主曾盈富、四海幫主張純偉都致贈花車，足見其江湖地位。

掃黑官警說，天道盟屬「聯邦制」，各方角頭聚合，彼此不見得有交情，遇利益衝突更不會手軟，案發後警方須嚴防後續治安事件。

天道盟 黑道

