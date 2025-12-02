遺產「兄弟姊妹特留分」將走歷史？ 法務部月底前提學者研究報告

民法中遺產「兄弟姊妹特留分」是否廢除備受關注？立法院司法及法制委員會明邀請法務部、司法院對此進行專題報告，法務部表示，4月委請學者研究民法繼承編檢討修正，研究成果報告預計月底前提出，明年將啟動研修會議決定最終修法方向；司法院則無其他意見。

據法務部送抵立法院的書面報告指出，2016年曾提民法繼承編修正草案送立院審議，該草案因該屆立委任期屆期而未完成審議，民法特留分制度原本立法目的，於現今社會受到家庭結構變遷與民眾觀念改變等因素影響，或許已不被部分民意認同，各界意見不一。

該報告表示，為因應高齡化及少子化趨勢，並考量近年我國社會及家庭環境變動，及瞭解與我國鄰近的日本修正繼承法規定及其施行之經驗，已於今年4月委請學者研究民法繼承編檢討修正，研究成果報告預計於月底前提出。

該報告指出，法務部已蒐集相關外國立法例，將參酌委託研究案研究成果報告，及併同檢視2016年相關草案的合宜性，邀集學者專家開民法繼承編的研修會議，衡酌各方利益及檢視相關配套，再由法務部擬具修正條文草案，預計明年初啟動修法程序，於草案預告程序徵詢各界意見後，盡速陳報行政院審查。