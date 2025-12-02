小港機場包裹驚見「雙獅地球牌」 高純度毒品藏燈具內

快訊

聯合報／ 記者巫鴻瑋／高雄即時報導

高雄小港機場破獲有跨國運毒集團利用國際航空包裹，進口藝術燈具，卻在燈具內夾藏高純度海洛因磚「雙獅地球牌」，總重超過19公斤、市價逾2億元，緝毒人員出動電鋸、榔頭才將燈具撬開，2名涉案人員遭羈押禁見提起公訴。

據了解，這批海洛因磚是來自東南亞金三角著名的毒品品牌「雙獅地球牌」，在10月23日分別從寮國及越南經由國際航空物流運抵高雄小港機場，由於橋頭地檢署早就接獲線報，因此在包裹一抵台後，立刻就將這批貨物扣下。

運毒集團在東南亞當地將海洛因磚包裝進藝術燈具底座，總共製作了13組藝術燈，分別打包成7件包裹，由於每組藝術燈底座都能夾藏4塊雙獅地球牌海洛因磚，因此緝毒人員出動電鋸、榔頭將底座撬開後，才發現一塊塊白色帶有商標的高純度毒品。

總計海洛因磚52塊，總重達19.875 公斤，若流入黑市價值超過2億元，檢警在11月4日逮捕2名涉案人員，這2名涉案人員都是這批藝術燈包裹在台灣的收件人，經訊問後聲押獲准依法提起公訴。

台灣檢警更將案件通報至包裹來源的越南及寮國警方，順利在當地逮捕3名寄出包裹的嫌犯，還當場查扣到高達107公斤海洛因。

橋頭地檢署檢察長張春暉呼籲，不要因一時好奇或受不明管道高薪誘惑而捲入犯罪，也不要代他人運輸或受領不明包裹，若民眾發現疑似毒品交易、運輸或誘騙情形，應立即通報執法機關。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

跨國運毒集團將海洛因藏在燈具內，再打包成包裹空運到台灣。記者巫鴻瑋／翻攝
檢警在包裹內的藝術燈具底座發現高純度海洛因磚，海洛因包裝上還印有知名金三角毒品品牌「雙獅地球牌」。記者巫鴻瑋／翻攝
檢警在包裹內的藝術燈具底座發現高純度海洛因磚，海洛因包裝上還印有知名金三角毒品品牌「雙獅地球牌」。記者巫鴻瑋／翻攝
跨國運毒集團將海洛因藏在燈具內，再打包成包裹空運到台灣。記者巫鴻瑋／翻攝
小港機場 海洛因 毒品

