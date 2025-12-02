快訊

市價2億！越南進口藝術燈藏海洛因磚52塊 泰籍3人收貨落網

聯合報／ 記者李奕昕／台北即時報導

販毒集團在藝術燈夾藏海洛因從越南寄空運郵包走私來台，刑事局攔截包裹搜出市價2億元的雙獅地球牌海洛因19.8公斤，逮捕從泰國來台取貨的一對泰籍情侶，並拘提登記收件的一名泰籍移工，依毒品罪移送，檢方聲押禁見情侶獲准，令移工限制出境出海。

越南警方月前通報情資，指販毒集團從寮國走私海洛因至越南，再運至台灣等地，疑以燈具名義報關；刑事局獲報過濾申報內容為燈具、收件人為泰國籍等資料，鎖定可疑包裹向海關密報登錄。

警方報橋頭地檢署指揮，今年10月23日會同關務署台北關拆封當日抵台的7個包裹，發現共放有13組藝術燈，每組燈底座藏放4塊海洛因磚，總計搜出共19.875公斤的海洛因磚52塊，取出毒品跟監物流。

當月24日包裹被送至高雄市岡山區某超商，因無人領取退回郵局，郵局接獲通知28日將包裹轉送台中市太平區某汽車旅館，仍無人領取退回郵局。

泰籍42歲S姓男子與其32歲M姓女友上月4日搭機抵台，從桃園國際機場搭計程車至太平郵局領包裹，返回該汽車旅館，警方趁S外出時逮捕，再進房逮捕M，查出登記收件人為泰籍移工37歲J姓女子，隔天前往其岡山宿舍拘提。

情侶稱受託來台旅遊順便協助收貨，獲數萬元旅費，不知是毒品；移工稱受託收貨，但沒時間領取，也不知是毒品。

海洛因包裝印有「雙獅地球牌」字樣，警方研判來自緬甸、寮國、泰國交界的金三角地區，詢後移送3人，向上追查販毒集團。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

販毒集團在藝術燈夾藏海洛因從越南寄空運郵包走私來台，刑事局攔截包裹搜出市價2億元的雙獅地球牌海洛因19.8公斤，拘捕泰國籍3人。記者李奕昕／翻攝
海洛因 毒品 郵局

