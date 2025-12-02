快訊

台灣首例種植罌粟花台越寮跨國運輸海洛因磚 卓揆：管制源頭

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

今年第13波安居緝毒專案暨重大毒品今在調查局成果發表，專案小組破獲台灣首例「罌粟花栽種」案，及台越寮跨國情資合作破獲從「樹脂藝術燈裝飾燈底座」查獲海洛因52塊等案。行政院卓榮泰院長出席致詞強調，今宛如看到鬥智鬥勇的實境片，政府必須加強「管制源頭」讓國人及下一代不要暴露在毒品危害當中。

「新世代反毒策略行動綱領」邁入第3期。行政院卓榮泰院長表示，今見七項毒品案成果發表，宛如看到緝毒英雄 鬥智鬥勇的實境片，除了違禁品原料矽油、罌粟花種子吸入等關務人同人都需再研究查緝，另對於網路購物平台淘寶等也邀強力要求符合政府要求。

卓揆強調，今看到政府必須從源頭加強管制，減少辦案團隊負擔，也讓國人下一代不要暴露在毒品危害當中。他也提及，此波專案中，可見製毒工廠比例高，六大緝毒系統應全力防治，將販毒份子全部繩之以法。

台灣高等檢察署指出，第13波安居緝毒專案推動查緝邊境走私、製毒工廠、打擊校園及掃蕩社區藥頭等查緝項目，其中依託咪酯、愷他命等新興毒品列為重點查緝項目，此次成效查獲各級毒品人數1929人，其中製造運輸販賣毒品者756人，查獲各級毒品407餘公斤，製毒工廠、分裝廠等74處。本次查緝專案精準打擊依託咪酯、愷他命等新興毒品，查獲製造、販賣、運輸472人，占全體製販運超過6成，製毒工廠查獲70處則超過9成。

緝毒成績重點共七件毒品案，案例一，桃園地檢署指揮調查局新北市調查處等單位，在桃園新屋區破獲從大陸進口原料的依托咪酯製造工廠，從原料到成品製作一輪只需4小時，共查扣依托咪酯純質淨重2708.7公克，約可製作「喪屍煙彈」2萬7千顆，市價逾5千萬元。

調查局航業調查處在高雄港破獲黃姓主嫌以淘寶集運「矽油」名義，在100多箱貨物中的第85號貨物，夾藏10桶「1-甲基苯基-1-丙酮」，純質淨重約235.07公斤， 約可煉製逾120公斤「喵喵」毒品，並從基隆拘提簽領案貨黃嫌，專案小組查出，黃嫌日前涉用此方式2度闖關運輸毒品來台。

案例三為澎湖地檢署指揮海上追緝快艇運毒，也是今年度最大宗大麻運輸案。今年8月17日凌晨4時許，一艘滿載大麻的快艇衝向澎湖縣東南方龍門海域，共犯準備接應，一切在澎湖地檢署指揮海巡署偵防分署澎湖查緝、調查局中機站等單位監控中，船長等人逃跑過程「海拋大麻」幸好海巡署監控快艇逃跑路線，緝捕犯嫌到案，查扣大麻毛重474公斤、市值14億元。

案例四則是彰化地檢署指揮彰化鹿港分局破獲彩虹菸製毒工廠，查扣彩虹菸1151支及原料純質淨重443公克，且溯源在彰化伸港鄉民宅破獲製毒首謀及共犯。

案例五為橋頭地檢署指揮警政署、關務署，台越寮跨國共同破獲海洛因運毒案。我方與越南、寮國情資合作且同步執行專案，發現犯嫌將海洛因密封在「樹脂藝術燈裝飾燈底座」，用Ｘ光已難以查驗，犯嫌就是「賭」查緝人員不敢用特殊機具破壞藝術品，若查無毒品恐需賠償藝術品費用。此次共查獲海洛因52塊（19.875公斤），也就是電影「門徒」中，劉德華製作的同款毒品海洛因磚。

案例六，台中地檢署指揮台中市刑大12天破獲毒品案，查扣哈密瓜錠、依托咪酯煙彈、大麻、愷他命等毒品市值202萬元、可供2千多人次施用，專案小組使用「電眼」科技執法，精準掌握犯嫌特徵，且分析手機資料，呈現完整犯罪鏈條，另犯嫌假扮外送員，在食品紙盒中放入毒品運毒。

案例七，台中地檢署指揮台中憲兵隊等單位，破獲外籍移工大膽的在公司頂樓種植罌粟花，且疑藉由釀造藥酒施用毒品，此方式簡便易造成市場流通，此次查獲罌粟花活株70株、藥酒和種子。中檢指出，此為台灣首例罌粟花栽種案，罌粟花在台灣辨識度低，希望藉由此次破案發布，建立全民辨識毒品能。

台灣植物分類學會理事長、中興大學教授許秋容在記者會現場表示，罌粟花植株光滑無毛，葉子型態從不裂至淺裂、脈環狀連接、葉基抱莖，與近親同科同屬的觀賞用的植物「虞美人」明顯不同（虞美人葉深裂、葉柄著生、被短硬毛）經台大胡哲明教授、嘉義大學呂長澤副教授與她等3人鑑定後，植物完全吻合罌粟植物形態特徵。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

犯嫌將海洛因密封在「樹脂藝術燈裝飾燈底座」。記者蕭雅娟／攝影
橋頭地檢署指揮警政署、關務署，台越寮跨國共同破獲海洛因運毒案。我方與越南、寮國情資合作且同步執行專案，發現犯嫌將海洛因密封在「樹脂藝術燈裝飾燈底座」記者蕭雅娟／攝影
台中地檢署指揮台中憲兵隊等單位，破獲外籍移工大膽的在公司頂樓種植罌粟花，為台灣首例。記者蕭雅娟／攝影
台灣植物分類學會理事長、中興大學教授許秋容分析罌粟花與觀賞植物虞美人特徵。記者蕭雅娟／攝影
台中地檢署指揮台中憲兵隊等單位，破獲外籍移工大膽的在公司頂樓種植罌粟花，為台灣首例。記者蕭雅娟／攝影
新興毒品 海洛因 大麻

