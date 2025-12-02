萬華男拿西瓜刀砍死河智媛老闆 檢不認殺人改認傷害致死理由曝光

台北市黃姓男子在今年8月初時，商借朋友轎車，在豐原區一間超商外，持刀埋伏無限夢想公司老闆詹智能，詹手、腳被砍，傷及動脈，傷重不治，黃在案發一個多小時後向警方投案，辯稱「他（詹）性騷我女友」，檢方依殺人罪聲押獲准，依傷害致死罪起訴，今將移審台中地院，檢方改依傷害致死罪認定，理由是黃僅針對詹的手腳各砍2刀，無殺人不確定故意。

檢警調查，黃姓男子（41歲）是台北萬華人，素行不佳，過去曾持瓦斯槍射擊萬華鑽石大樓，法院遭判刑3月確定，黃在今年8月4日商借朋友車輛，載康姓友人（53歲）同行，疑尾隨無限夢想老闆詹智能（57歲）駕駛的保時捷休旅車，到豐原區一間超商外。

黃男等詹智能同日10時25分許走出超商大門時，黃即趨前推擠詹，以辣椒水噴向詹的臉部，詹見狀趁隙躲回超商內，黃男持預藏的西瓜刀追進，持刀朝詹的左手、左腳各砍2刀後，開車逃逸，詹送醫急救後，仍因左手、左腳，大動脈斷裂，造成大量失血身亡。

黃男在犯案後約1個多小時，即向台中市第二警分局永興所投案，黃辯稱「他（詹）性騷我女友」才犯行，另從隨身包包李拿出帶有血跡的凶刀，檢方依殺人罪，向台中地院聲請羈押獲准。

檢方認定，黃男僅朝詹智能手腳部位砍殺，各砍2刀，未朝頭、頸、胸部等砍殺，犯案時間短暫，無殺人不確定故意，認定黃男涉犯傷害致死罪，偵結起訴，移由國民法官審理。