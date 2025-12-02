安居緝毒專案 破獲台灣首例罌粟花裁種案

行政院長卓榮泰、政務委員林明昕、海委會主委管碧玲、法務部長鄭銘謙、調查局長陳白立等，上午前往調查局出席114年「第13波安居緝毒專案暨重大毒品案件」記者會，展示相關緝毒成果。

其中桃園地檢查獲國內首例利用含有第二級毒品依托咪酯前驅物成分之「黑水」，加工製造依托咪酯毒品之製毒工廠，並查扣依托咪酯成品及半成品共11,152公克及相關製毒器具、化學品等物，若製成毒品流入市面可製成電子煙彈2萬7千顆，市價更是高達新臺幣5千萬元。

調查局於高雄港攔查偽以「矽油」名義自中國進口之海運雜貨櫃內，查獲製造第三級毒品「4-甲基甲基卡西酮」（俗稱「喵喵」）之第四級毒品的先驅原料「1-甲基苯基-1-丙酮」。而憲兵、檢調、警察及學界一組成的專案小組破，破獲台灣首例罌粟花裁種案。