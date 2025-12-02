聽新聞
影／天道盟會長「黑狗」艋舺遭伏擊砍傷雙腿 兩男在場自首稱替義父報仇
天道盟不倒會大哥「寶勝」高寶勝病逝，家屬昨舉行告別式，天道盟天山會長「黑狗」賴姓男子在台北市萬華區某大樓地下停車場遭砍傷雙腿，徐姓、王姓男子留在現場自首，徐稱是替高報仇，警方逮捕兩人依重傷害罪偵辦，釐清犯案動機。
警方調查，65歲賴姓男子昨下午約1時半在北市萬華漢口街某大樓地下2樓停車場，走出電梯要到繳費機繳費時，遭20歲徐姓、25歲王姓男子伏擊，王噴辣椒水並環抱控制行動，徐持開山刀揮砍數刀，動手後撥打110報案。
萬華警分局獲報指民眾來電自首稱拿刀傷人，需警察到場協助並通知消防隊派救護車，轄區西門町派出所派員到場，發現賴腿部受傷倒地，徐、王站在一旁坦承犯案，稱等待律師到場才願陳述，不願陳述相關案情。
賴雙腿有多處刀傷，集中在腳踝及小腿，傷口深可見骨，被送醫急救。徐、王被依現行犯逮捕帶回，徐稱高寶勝曾被賴教唆人毆打，他是高的義子，要替義父報仇；王稱是徐的友人，不清楚動手原因。
據調查，徐、王開車到場埋伏約半小時，賴在醫院仍無法接受警詢，警方正在釐清犯案動機，報台北地檢署指揮偵辦，預計今下午詢後依重傷害罪移送。
