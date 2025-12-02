快訊

解放軍「無人機航母」四川艦 強大近防火力一半在艦尾

手搖飲競爭激烈！50嵐為何屹立不搖？內行人曝最大優勢：能養客人

傻眼！廚餘養豬全禁落日僅1年 豬農怒轟：浪費公帑、把豬農當傻子？

聽新聞
0:00 / 0:00

影／天道盟會長「黑狗」艋舺遭伏擊砍傷雙腿 兩男在場自首稱替義父報仇

聯合報／ 記者李奕昕／台北即時報導

天道盟不倒會大哥「寶勝」高寶勝病逝，家屬昨舉行告別式，天道盟天山會長「黑狗」賴姓男子在台北市萬華區某大樓地下停車場遭砍傷雙腿，徐姓、王姓男子留在現場自首，徐稱是替高報仇，警方逮捕兩人依重傷害罪偵辦，釐清犯案動機。

警方調查，65歲賴姓男子昨下午約1時半在北市萬華漢口街某大樓地下2樓停車場，走出電梯要到繳費機繳費時，遭20歲徐姓、25歲王姓男子伏擊，王噴辣椒水並環抱控制行動，徐持開山刀揮砍數刀，動手後撥打110報案。

萬華警分局獲報指民眾來電自首稱拿刀傷人，需警察到場協助並通知消防隊派救護車，轄區西門町派出所派員到場，發現賴腿部受傷倒地，徐、王站在一旁坦承犯案，稱等待律師到場才願陳述，不願陳述相關案情。

賴雙腿有多處刀傷，集中在腳踝及小腿，傷口深可見骨，被送醫急救。徐、王被依現行犯逮捕帶回，徐稱高寶勝曾被賴教唆人毆打，他是高的義子，要替義父報仇；王稱是徐的友人，不清楚動手原因。

據調查，徐、王開車到場埋伏約半小時，賴在醫院仍無法接受警詢，警方正在釐清犯案動機，報台北地檢署指揮偵辦，預計今下午詢後依重傷害罪移送。

天道盟天山會長「黑狗」賴姓男子昨在台北市萬華區某大樓地下停車場，遭砍傷雙腿，徐姓、王姓男子留在現場自首，被警方逮捕。記者李奕昕／翻攝
天道盟天山會長「黑狗」賴姓男子昨在台北市萬華區某大樓地下停車場，遭砍傷雙腿，徐姓、王姓男子留在現場自首，被警方逮捕。記者李奕昕／翻攝

傷害罪 自首 天道盟

延伸閱讀

11惡煞闖高雄某茶行砸店砍傷負責人 4人挨刀棍送醫雄檢起訴8人

夜店大亨夏天倫凶殺案 投案凶嫌裁定羈押禁見

影／「南萬華教父」昨告別式 義子上演角頭復仇記 昔天道盟主左右手遇襲

停車場埋伏砍傷「夜店大亨」夏天倫 自稱前員工27歲男羈押禁見

相關新聞

影／天道盟會長「黑狗」艋舺遭伏擊砍傷雙腿 兩男在場自首稱替義父報仇

天道盟不倒會大哥「寶勝」高寶勝病逝，家屬昨舉行告別式，天道盟天山會長「黑狗」賴姓男子在台北市萬華區某大樓地下停車場遭砍傷...

影／馬籍遊客來台首日逛寧夏夜市 因拍車牌爆當街互毆警全送辦

吳姓男子昨夜駕車到台北市寧夏夜市，不滿車牌遭張姓男子等3人拍攝，疑誤認3人是檢舉達人，與對方當街爭執互毆，雙方分受瘀傷、...

毒駕新法上路 屏東警查毒駕2人拒測 將開罰18萬元、車輛移置

因應毒駕新法上路第一周11月20到27日，屏東警分局強化取締作為，首周查獲3件毒駕，其中2件駕駛人拒測遭開罰18萬元，涉...

台灣首例種植罌粟花台越寮跨國運輸海洛因磚 卓揆：管制源頭

今年第13波安居緝毒專案暨重大毒品今在調查局成果發表，專案小組破獲台灣首例「罌粟花栽種」案，及台越寮跨國情資合作破獲從「...

萬華男拿西瓜刀砍死河智媛老闆 檢不認殺人改認傷害致死理由曝光

台北市黃姓男子在今年8月初時，商借朋友轎車，在豐原區一間超商外，持刀埋伏無限夢想公司老闆詹智能，詹手、腳被砍，傷及動脈，...

安居緝毒專案 破獲台灣首例罌粟花裁種案

行政院長卓榮泰、政務委員林明昕、海委會主委管碧玲、法務部長鄭銘謙、調查局長陳白立等，上午前往調查局出席114年「第13波...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。