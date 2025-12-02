11惡煞闖高雄某茶行砸店砍傷負責人 4人挨刀棍送醫雄檢起訴8人

快訊

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄苓雅區某茶行今年6月21日深夜9時40分時，被10多名黑衣男持刀棍衝入砸店，砍傷孫姓業者及其3名手下，一行人逃逸前還囂張駕車撞凹鐵門，檢警循線查緝蘇姓主嫌到案，警方查出雙方是因債務糾紛起衝突，雄檢今偵結，依殺人未遂等罪嫌起訴蘇男等8人。

警方調查，位於苓雅區永泰路的某茶行6月21日晚間9時許歇業後，店內仍有孫姓業者（41歲）及其6名員工在內，雖店內已打烊，但大門未上鎖，同日晚間9時40分許，突然有3輛轎車、1輛貨車疾駛至店外，11名黑衣男分持刀棍衝入店內。

黑衣男朝店內員工叫囂，混亂中，有人持刀棍朝孫男等4人砍殺、圍毆，導致孫男和林姓男子（32歲）手臂遭砍傷，孫男肋骨被打到骨裂，另張姓男子（22歲）、王姓男子（32歲）身體和手腳擦挫傷。

一行人砸店、砍人、打傷人後鳥獸散，離去前，貨車駕駛還囂張駕車衝撞茶行鐵門才離去，教訓意味濃厚；警消獲報到場，將受傷的孫男等人送醫治療。

當時警方調查，發現整起糾紛是因孫男向帶頭的蘇姓男子（35歲）追討200萬元債務，約蘇男到茶行協商，過程中，蘇不滿孫男討債口吻，認為孫不給面子，雙方不歡而散；蘇男事後心有不甘，為討回面子，當晚才撂小弟前往砸店、洩恨。

檢警事後根據監視器畫面，陸續帶回蘇姓主嫌等11人到案，其中參與砸店的3人還是未成年，另移送高雄少家法院調查。

雄檢調查後，檢方認為蘇男一夥僅因債務糾紛，就撂人至孫男的茶行滋事，所幸孫男一方未中要害，幸運撿回一命，因涉案車輛採證指紋比對後與蘇男一方相符，考量孫男一方所受傷害，今依殺人未遂罪嫌起訴蘇男等8人。

高雄某茶行孫姓老闆討債務200萬，反遭蘇姓男子撂10名小弟砸店，孫和4名小弟遭刀砍和球棒打傷，鐵門還遭衝撞撞凹。本報資料照片

