聽新聞
0:00 / 0:00
影／馬籍遊客來台首日逛寧夏夜市 因拍車牌爆當街互毆警全送辦
吳姓男子昨夜駕車到台北市寧夏夜市，不滿車牌遭張姓男子等3人拍攝，疑誤認3人是檢舉達人，與對方當街爭執互毆，雙方分受瘀傷、擦挫傷等，警方介入雙方互不提告，警詢後依聚眾鬥毆罪嫌移送士林地檢署偵辦。
警方調查，馬來西亞籍65歲張男及其33歲女兒、49歲顏姓女婿，昨來台觀光第一天，晚間到寧夏夜市逛街，途中發現一輛汽車車牌號與友人相同，便持手機拍照準備傳給朋友，不料引起車主吳男不滿。
吳男見3人拍攝車牌，疑誤認3人是在檢舉自己違規，立刻上前理論，雙方爆發爭執進而當街互毆，警方獲報介入時，吳男眼部瘀傷，顏男眼部瘀傷、手臂擦傷，張男手臂擦傷，雙方事後互不提告，但基於雙方當街互毆行為，警詢後仍依聚眾鬥毆罪嫌送辦。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言