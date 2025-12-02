快訊

影／馬籍遊客來台首日逛寧夏夜市 因拍車牌爆當街互毆警全送辦

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

吳姓男子昨夜駕車到台北市寧夏夜市，不滿車牌遭張姓男子等3人拍攝，疑誤認3人是檢舉達人，與對方當街爭執互毆，雙方分受瘀傷、擦挫傷等，警方介入雙方互不提告，警詢後依聚眾鬥毆罪嫌移送士林地檢署偵辦。

警方調查，馬來西亞籍65歲張男及其33歲女兒、49歲顏姓女婿，昨來台觀光第一天，晚間到寧夏夜市逛街，途中發現一輛汽車車牌號與友人相同，便持手機拍照準備傳給朋友，不料引起車主吳男不滿。

吳男見3人拍攝車牌，疑誤認3人是在檢舉自己違規，立刻上前理論，雙方爆發爭執進而當街互毆，警方獲報介入時，吳男眼部瘀傷，顏男眼部瘀傷、手臂擦傷，張男手臂擦傷，雙方事後互不提告，但基於雙方當街互毆行為，警詢後仍依聚眾鬥毆罪嫌送辦。

警方介入雙方互不提告，警詢後依聚眾鬥毆罪嫌移送士林地檢署偵辦。圖/讀者提供
警方介入雙方互不提告，警詢後依聚眾鬥毆罪嫌移送士林地檢署偵辦。圖/讀者提供

