毒駕新法上路 屏東警查毒駕2人拒測 將開罰18萬元、車輛移置

因應毒駕新法上路第一周11月20到27日，屏東警分局強化取締作為，首周查獲3件毒駕，其中2件駕駛人拒測遭開罰18萬元，涉案車輛也移置保管。警方提醒，新罰則生效後，違規成本大幅提高，有人因壓力大到當場直呼「不敢了！」

屏東警分局在毒駕新法上路首周查獲3件毒駕相關案，其中2名駕駛拒測各遭舉發罰18萬元，涉案車輛遭保管。這三件毒駕情況分別是2件駕駛汽車、1件騎機車。

崇蘭派出所員警深夜巡邏時，在屏東市自由路段攔停一輛可疑汽車，查獲31歲徐男持有三級毒品愷他命並呈現毒駕陽性，警方立即將車輛移置保管、開立毒駕違規舉發單，行政處分部分將報請警察局裁罰。刑事部分則將依施用毒品與毒駕相關規定，待尿檢結果出爐後函送屏東地檢署偵辦，行政與刑事責任同步追究，處分更為完整且嚴格。

另兩件拒測的則是在公館所轄內，分別是42歲黃男、42歲韋男。警方提醒，毒駕處分全面加重，拒測者直接開罰18萬元起跳，搭配移置保管車輛、後續吊扣牌照等措施，違規成本大幅提升。新法核心精神「罰得重、查得勤、嚇阻強」，警方也將持續提高盤查密度，確保施用毒品者不敢上路。

警呼籲，毒駕對其他用路人威脅極大，切勿心存僥倖。