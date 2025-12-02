快訊

12歲前擁有智慧手機恐傷兒少身心 美研究指與憂鬱肥胖相關

POCO F8 Ultra開箱！驚豔Bose低音砲 實測拍峇里島日出、捕捉猴群看透猴生

來台首日進警局！馬籍遊客拍照被當「檢舉達人」 寧夏夜市上演全武行

毒駕新法上路 屏東警查毒駕2人拒測 將開罰18萬元、車輛移置

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導

因應毒駕新法上路第一周11月20到27日，屏東警分局強化取締作為，首周查獲3件毒駕，其中2件駕駛人拒測遭開罰18萬元，涉案車輛也移置保管。警方提醒，新罰則生效後，違規成本大幅提高，有人因壓力大到當場直呼「不敢了！」

屏東警分局在毒駕新法上路首周查獲3件毒駕相關案，其中2名駕駛拒測各遭舉發罰18萬元，涉案車輛遭保管。這三件毒駕情況分別是2件駕駛汽車、1件騎機車。

崇蘭派出所員警深夜巡邏時，在屏東市自由路段攔停一輛可疑汽車，查獲31歲徐男持有三級毒品愷他命並呈現毒駕陽性，警方立即將車輛移置保管、開立毒駕違規舉發單，行政處分部分將報請警察局裁罰。刑事部分則將依施用毒品與毒駕相關規定，待尿檢結果出爐後函送屏東地檢署偵辦，行政與刑事責任同步追究，處分更為完整且嚴格。

另兩件拒測的則是在公館所轄內，分別是42歲黃男、42歲韋男。警方提醒，毒駕處分全面加重，拒測者直接開罰18萬元起跳，搭配移置保管車輛、後續吊扣牌照等措施，違規成本大幅提升。新法核心精神「罰得重、查得勤、嚇阻強」，警方也將持續提高盤查密度，確保施用毒品者不敢上路。

警呼籲，毒駕對其他用路人威脅極大，切勿心存僥倖。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

因應毒駕新法上路第一周11月20到27日，屏東警分局強化取締，首周查獲3件毒駕，其中兩件拒測遭開罰18萬元，涉案車輛也移置保管。圖／警方提供
因應毒駕新法上路第一周11月20到27日，屏東警分局強化取締，首周查獲3件毒駕，其中兩件拒測遭開罰18萬元，涉案車輛也移置保管。圖／警方提供
因應毒駕新法上路第一周11月20到27日，屏東警分局強化取締，首周查獲3件毒駕，其中兩件拒測遭開罰18萬元，涉案車輛也移置保管。圖／警方提供
因應毒駕新法上路第一周11月20到27日，屏東警分局強化取締，首周查獲3件毒駕，其中兩件拒測遭開罰18萬元，涉案車輛也移置保管。圖／警方提供

