夜店大亨夏天倫凶殺案 投案凶嫌裁定羈押禁見

夜店大亨夏天倫上月30日在台北市某大樓地下停車場遭埋伏，2名男子持刀砍殺夏，夏的女友也負傷；嫌犯林宇鋐犯案後前往派出所投案，警方偵訊移送台北地檢署複訊，檢察官認為林犯嫌重大、有共犯在逃，向法院聲請羈押禁見獲准。

檢警調查，夏天倫30日傍晚和女友自健身房離開，前往民生東路三段一大樓時，在地下停車場遭遇林嫌與另名共犯埋伏，林嫌2人持刀朝夏揮砍，犯案過程只有1分鐘，林在案發後40分鐘後前往派出所投案。

檢警調查，林宇鋐有詐欺前科，到案供稱是夏天倫的員工，因不滿夏的行事風格，且被無故資遣，才會挾怨報復，不過，林針對犯案細節不肯透露，只聲稱犯案用的車子是朋友在入獄前交由他保管等。