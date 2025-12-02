快訊

跨區就學／北北基逾9成可讀公校 為何高中校長疾呼減招

中國海警將日本漁船驅離釣魚台 日巡邏船要求陸駛離領海

英國敲定輸美藥品享「0%關稅」 交換條件曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

夜店大亨夏天倫凶殺案 投案凶嫌裁定羈押禁見

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

夜店大亨夏天倫上月30日在台北市某大樓地下停車場遭埋伏，2名男子持刀砍殺夏，夏的女友也負傷；嫌犯林宇鋐犯案後前往派出所投案，警方偵訊移送台北地檢署複訊，檢察官認為林犯嫌重大、有共犯在逃，向法院聲請羈押禁見獲准。

檢警調查，夏天倫30日傍晚和女友自健身房離開，前往民生東路三段一大樓時，在地下停車場遭遇林嫌與另名共犯埋伏，林嫌2人持刀朝夏揮砍，犯案過程只有1分鐘，林在案發後40分鐘後前往派出所投案。

檢警調查，林宇鋐有詐欺前科，到案供稱是夏天倫的員工，因不滿夏的行事風格，且被無故資遣，才會挾怨報復，不過，林針對犯案細節不肯透露，只聲稱犯案用的車子是朋友在入獄前交由他保管等。

辦案人員將林宇鋐的手機扣案，查知手機中有一組律師的電話，懷疑幕後主使者所提供，檢方偵訊後，依殺人未遂罪將林嫌聲押禁見。

男子林宇鋐（中）涉以刀棍、辣椒水攻擊夜店大亨夏天倫。圖／聯合報系資料照片
男子林宇鋐（中）涉以刀棍、辣椒水攻擊夜店大亨夏天倫。圖／聯合報系資料照片

夏天倫 女友 停車場

延伸閱讀

停車場埋伏砍傷「夜店大亨」夏天倫 自稱前員工27歲男羈押禁見

「夜店大亨」夏天倫停車場遭砍 北檢聲押禁見犯案男子

攻擊夜店大亨…27歲男重回現場「自首」 殺人未遂罪嫌移送北檢

獨／新竹城隍廟17歲工讀生遭砍傳軍人涉案 陳姓主嫌羈押禁見

相關新聞

夜店大亨夏天倫凶殺案 投案凶嫌裁定羈押禁見

夜店大亨夏天倫上月30日在台北市某大樓地下停車場遭埋伏，2名男子持刀砍殺夏，夏的女友也負傷；嫌犯林宇鋐犯案後前往派出所投...

萬華男持刀砍死無限夢想老闆 檢用殺人罪聲押 今依傷害致死起訴

台北市黃姓男子在今年8月初時，商借朋友轎車，在豐原區一間超商外，持刀埋伏無限夢想公司老闆詹智能，詹手、腳被砍，傷及動脈，...

影／「南萬華教父」昨告別式 義子上演角頭復仇記 昔天道盟主左右手遇襲

號稱「南萬華教父」的天道盟不倒會大哥高寶勝，10月14日因膽囊癌辭世，享壽59歲，家屬昨天舉告別式，靈柩發引前往火葬場途...

獨／左營槍擊命案百日前夕槍手偷渡海外…檢發布通緝 背景身分曝光

詐欺通緝犯羅天義8月22日一早在高雄豪宅外遛狗，遭黑衣槍手狙殺16槍喪命；警方動員上百警力，調閱數百支監視器，追查出槍手...

騎車闖紅燈騎士被攔身體顫抖 大雅警採唾液毒品快篩果然毒駕

毒品唾液快篩試劑本月19日正式上路，台中市大雅警分局員警23日在潭子區仁愛路段發現一輛機車闖紅燈且行車軌跡不穩，示意騎士...

左營槍擊命案 槍手「棋快一著」潛逃

通緝犯羅天義八月間在高雄左營區豪宅外遛狗，遭人狙殺十六槍斃命；槍手案發後駕權利車逃逸，燒車滅證，並由共犯接應藏匿，警方雖...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。