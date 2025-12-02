快訊

騎車闖紅燈騎士被攔身體顫抖 大雅警採唾液毒品快篩果然毒駕

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

毒品唾液快篩試劑本月19日正式上路，台中市大雅警分局員警23日在潭子區仁愛路段發現一輛機車闖紅燈且行車軌跡不穩，示意騎士靠邊受檢。盤查過程騎士情緒緊繃、語氣閃爍，身體不自主顫抖，依程序啟動「唾液毒品快篩」檢測，經檢測結果顯示，男子唾液中對甲基安非他命呈現陽性反應。

大雅警分局這次查獲涉嫌毒駕騎士47歲林姓男子，警方表示，以往毒駕案件多需依賴帶回驗尿採證，程序繁複、耗時，也可能因延誤採檢而影響精準度。新制上路後，有助於加速道路毒駕查核程序，大幅提升交通安全與執法效率。同時因為唾液快篩具有檢測時間短、程序簡便等特性，在道路端即時判斷駕駛人是否有施用毒品之嫌，有效提升執法效率，進而達到「人車分離」目的，有效避免危險駕駛其他用路人之危害。

大雅警分局指出，毒品駕車的危害不亞於酒駕，駕駛人施用毒品後會有判斷力下降、反應遲鈍等症狀，常是造成重大道路交通事故的主因。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

台中市大雅警分局員警在潭子區仁愛路段，發現一輛機車闖紅燈且行車軌跡不穩，示意騎士靠邊受檢，採唾液毒品快篩果然查出毒駕。圖／警方提供
