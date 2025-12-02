萬華男持刀砍死無限夢想老闆 檢用殺人罪聲押 今依傷害致死起訴

台北市黃姓男子在今年8月初時，商借朋友轎車，在豐原區一間超商外，持刀埋伏無限夢想公司老闆詹智能，詹手、腳被砍，傷及動脈，傷重不治，黃在案發一個多小時後向警方投案，辯稱犯案動機是「他（詹）性騷我女友」，檢方依殺人罪聲押獲准，依傷害致死罪起訴，今將移審台中地院，後續由國民法官審理。

檢警調查，黃姓男子（41歲）是台北萬華人，素行不佳，過去曾持瓦斯槍射擊萬華鑽石大樓，法院遭判刑3月確定，黃在今年8月4日商借朋友車輛，載康姓友人（53歲）同行，疑尾隨無限夢想老闆詹智能（57歲）駕駛的保時捷休旅車，到豐原區一間超商外。

黃男下車先看詹男車輛再次確認後，在門口等候，詹男購物完走出超商，守在門外的黃男立即上前拉扯，詹男轉頭跑進超商求助，黃跟著進入，拿出預藏西瓜刀連續追砍詹男，康男站在一旁把風；店員見狀報警黃才停手，開車逃逸，康男則徒步離開，整個行凶過程約2分多鐘。

黃男在犯案後約1個多小時，即向台中市第二警分局永興所投案，黃辯稱「他（詹）性騷我女友」才犯行，另從隨身包包李拿出帶有血跡的凶刀，檢方依殺人罪，向台中地院聲請羈押獲准。