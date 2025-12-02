影／「南萬華教父」昨告別式 義子上演角頭復仇記 昔天道盟主左右手遇襲

快訊

聯合報／ 記者張宏業／台北即時報導

號稱「南萬華教父」的天道盟不倒會大哥高寶勝，10月14日因膽囊癌辭世，享壽59歲，家屬昨天舉告別式，靈柩發引前往火葬場途中，其昔日宿敵、綽號「黑狗」的天道盟賴姓會長，在漢口街一處停車場內，突遭兩名男子持開山刀、辣椒水襲擊，雙腿遭砍傷送醫，徐姓凶嫌犯後主動報警自首，供稱自己是高寶勝義子，犯案動機是為了完成義父生前遺願，所以才砍賴男報仇。

據了解，賴男是天道盟天山會長，早年是前盟主羅福助身邊左右手，該會活動於萬華、板橋一帶，行事低調。1996年爆發前立委廖學廣「關狗籠事件」，引發社會高度震驚，當時狗籠上張貼「替天行道」的海報，廖學廣一口咬定是羅福助指使天道成成員所為，賴男曾一度是警方查訪對象，後來經調查排除嫌疑。

據調查，賴男過去因青年公園與馬場町附近的社會宅土方工程，與高寶勝（綽號寶勝）發生過衝突，當時吃虧的高寶勝誓言要找賴男復仇，儘管去年發現罹患膽囊癌，須常往返醫院治療，但辭世前仍不忘要找賴男討公道，徐姓男子知悉後，決定找機會替義父報仇。

昨天下午2點多，高寶勝靈柩車輛從新北板殯出發，發引至萬華「迦納仔」途中，沿途有大型車隊追思，包括羅福助、現任天道盟主曾盈富、竹聯幫主高世川、四海幫主張純偉都致贈花車悼念，足見其江湖地位舉足輕重。

巧的是，當時賴男正在漢口街附近一帶的停車場，還沒拿鑰匙就被徐男與同夥上前襲擊，當時賴男被徐男友人噴辣椒水壓制，徐男則持開山刀朝賴男雙腿砍下，警告意味濃厚，徐男犯案後主動聯繫警方與消防單位，萬華分局旋即到場將2人帶回，賴男則送醫救治。

由於10月30日「夜店大亨」夜店大亨夏天倫才在民生東路停車場遭砍，在網路掀起熱議，沒想到事發不到兩天，萬華地區又發生天道盟角頭遭人尋仇砍傷重大事件，轄區警方處理此事時相當低調，報請台北地檢署指揮偵辦。

據了解，砍人的徐男昨天停止夜間偵訊，警方將依賴男的就醫診斷證明，來決定是否要依重傷害罪移送，預計上午繼續製作筆錄，下午移送北檢複訊。

天道盟不倒會重量級大哥高寶勝因膽囊癌辭世，現任天道盟主曾盈富（綽號鐵霸）致贈大型花車悼念追思。圖／讀者提供
天道盟不倒會重量級大哥高寶勝因膽囊癌辭世，現任天道盟主曾盈富（綽號鐵霸）致贈大型花車悼念追思。圖／讀者提供
天道盟不倒會重量級大哥高寶勝，10月14日因膽囊癌辭世，家屬昨天舉告別式。圖／讀者提供
天道盟不倒會重量級大哥高寶勝，10月14日因膽囊癌辭世，家屬昨天舉告別式。圖／讀者提供
天道盟不倒會重量級大哥高寶勝因膽囊癌辭世，昨天發引火化前，沿途有盛大花車陣容，連前盟主羅福助都跨海悼念。圖／讀者提供
天道盟不倒會重量級大哥高寶勝因膽囊癌辭世，昨天發引火化前，沿途有盛大花車陣容，連前盟主羅福助都跨海悼念。圖／讀者提供

天道盟 停車場 辣椒水

