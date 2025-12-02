快訊

獨／左營槍擊命案百日前夕槍手偷渡海外…檢發布通緝 背景身分曝光

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

詐欺通緝犯羅天義8月22日一早在高雄豪宅外遛狗，遭黑衣槍手狙殺16槍喪命；警方動員上百警力，調閱數百支監視器，追查出槍手是來自新北市的楊云豪；楊駕權利車逃逸，燒車、燒槍滅證，在數名共犯接應下，成功從屏東偷渡出境，由於消失無蹤，全案無法偵審，檢方已於上月28日發布殺人通緝。

據了解，涉及羅姓男子槍擊命案的楊姓男子，年僅27歲，混跡新北市三重、土城一帶，20出頭時，即和同夥押人討債、砸海產店；另和同夥在新北市某酒吧前，因認遭駕車經過的許姓男子瞪眼，和同夥追逐包圍許男並砸車；楊也曾當過詐欺集團的車手，所涉案件均非重罪；沒料，「小咖」轉換身分成了賣命槍手。

回顧這起槍擊命案，曾涉毒品案的詐欺通緝犯羅天義（51歲）於8月22日近7時許從左營區文學路豪宅外出遛比特犬，槍手掌握生活作息，埋伏狙殺50分鐘，近距離朝頭、腹、頸等要害開槍，羅至少身中5彈命喪家門口，槍手隨後跑步跳上BMW撞壞停車場柵欄駛離，至橋頭甲典街與田中路偏僻處連同槍械和車點火燒車滅證。

警方以車追人，發現是權利車，槍手燒車後變裝攀牆逃往高雄大學內，步行出校園攔計程車到定點，在數名共犯連番接應下，人間蒸發。

警方從層層轉手的權利車追查，先後在新竹及桃園等地逮捕權利車車主、掮客及仲介等10餘人。因槍手設層層斷點，後徵調調帶高手查沿線監視器，從落網的接應者線索拼湊出槍手是住新北市的楊云豪。

楊犯案後，未立即偷渡，在幕後影武者資助逆向操作下，先逃至桃園、新竹一帶藏匿，警方從南追到北，一度在新竹攻堅卻撲空；沒料，楊卻在共犯協助下逃往屏東，約案發一周後從東港搭小琉球籍漁船成功偷渡出海。

專案小組成員研判，整起槍擊命案從槍手犯案縝密計畫手法涉毒品利益糾紛可能性高，全案歷經99天，警方拘提、帶回30餘人，僅有約7名外圍涉案人被依涉殺人罪嫌共犯收押，包含助楊男偷渡的船長因否認涉案，或只負責開車載人、買賣車關係人等人均獲交保或請回，檢方一度對其中涉案人提抗告，但遭法院以認證據力薄弱駁回，令專案小組十分扼腕。

由於楊男已偷渡出境，無法讓全案偵審，橋頭地檢署於上月28日對楊發布殺人通緝。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

高市槍擊案命案槍手8月22日上午7時許在文學路狙殺男子羅天義16槍，羅倒在住處家門口身亡；警方現場勘驗採證。本報資料照
高市槍擊案命案槍手8月22日上午7時許在文學路狙殺男子羅天義16槍，羅倒在住處家門口身亡；警方現場勘驗採證。本報資料照
高市槍擊案命案死者羅天義8月22日上午7時許在文學路清除狗屎時（紅圈處），被槍手堵住去路狙殺16槍身亡。圖／讀者提供
高市槍擊案命案死者羅天義8月22日上午7時許在文學路清除狗屎時（紅圈處），被槍手堵住去路狙殺16槍身亡。圖／讀者提供
高市槍擊案命案槍手楊云豪8月22日上午7時許在左營區文學路槍殺男子羅天義後，小跑步至停車場駕車逃逸。圖／讀者提供
高市槍擊案命案槍手楊云豪8月22日上午7時許在左營區文學路槍殺男子羅天義後，小跑步至停車場駕車逃逸。圖／讀者提供
高市槍擊案命案槍手8月22日上午7時許在文學路槍殺男子羅天義後，駕車逃往橋頭區偏僻處的農田旁燒毀作案車及兩把槍械後逃逸，警方趕抵現場鑑識。圖／讀者提供
高市槍擊案命案槍手8月22日上午7時許在文學路槍殺男子羅天義後，駕車逃往橋頭區偏僻處的農田旁燒毀作案車及兩把槍械後逃逸，警方趕抵現場鑑識。圖／讀者提供

