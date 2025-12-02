兩岸關係惡化 跨境協緝趨艱難

通緝犯羅天義今年八月在高雄遛狗時遭槍殺，槍手疑已偷渡大陸或柬埔寨。據了解，案發不久刑事局即依專案小組提供資料，洽請東南亞等相關國家協查，尚無具體進展；不少警官憂心，兩岸關係持續惡化，台灣外交處境弱勢，跨境警察合作愈趨艱難。

警方調查，近年黑幫槍擊殺人，槍手犯後常燒車燒槍滅證，迅速偷渡出境，前年桃園黑人家族精神領袖郭信一、去年台南市區漁會理事長林士傑遭槍殺均採此模式，警方境內追查趕不上槍手逃亡速度，鎖定槍手出境後，因請求陸方或東南亞國家協緝不易，均未偵破。

警界人士觀察，陸方認為沒有「九二共識」就沒有「兩岸共同打擊犯罪」，賴清德總統執政後，將大陸定義為「境外敵對勢力」，兩岸合作空間再被壓縮；東南亞各國多採「一中政策」，在大陸影響力下，與台交流有所顧忌，陸方可能出手干預；曾發生我高階警官赴東南亞警政參訪行程被臨時取消，台籍詐騙犯從東南亞被遣送大陸更屢見不鮮。

據調查，自二○○九年兩岸簽署「海峽兩岸共同打擊犯罪及司法互助協議」，合作偵破各類跨境犯罪成效件數，及自大陸遣返潛逃刑事犯人數，今年首度雙雙掛零。中國警察協會每年舉辦「海峽兩岸暨香港、澳門警學研討會」，往年我高階警官均透過中華民國刑事偵防協會名義參加，今年研討會在大陸浙江省寧波市舉行，台灣警察首次缺席。

兩岸互動愈來愈冷，有警官私下表示，相關政策均和政治有關，警方依上級政策執行，但對治安不利，為打擊犯罪，只能靠以往兩岸互動頻繁時培養的交情與互信，檯面下零星合作，保持低調以免破局。