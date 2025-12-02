左營槍擊案犯案手法 與林士傑命案雷同

通緝犯羅天義遭槍殺身亡，槍手楊云豪年僅廿七歲，混跡新北三重一帶，有毒品、妨害自由、詐欺等前科；警方認為，楊掌握死者生活作息，駕權利車犯案，埋伏狙殺，近距離朝頭等致命部位開槍奪命，再燒車毀槍、設斷點偷渡出境，作案手法與台南市區漁會前理事長林士傑命案雷同。

台南市區漁會前理事長林士傑，二○二四年七月八日在住處前遭槍殺身亡，槍手犯案後開車逃往台南市偏僻處「連車帶槍」燒毀，接著換車逃亡，又在高雄市偏僻處棄車潑灑鹽酸，再騎機車逃往屏東縣東港鎮。

專案小組經過多方追查，也認定槍手搭船偷渡出海。道上傳言槍手疑為屏東籍年僅廿餘歲的明仁會成員，但警方未證實。

林士傑案和羅天義兩案，槍手犯案手法幾乎如出一轍，均是年輕槍手埋伏行凶，林士傑外出跑步、羅天義則是外出遛狗，槍手都精準掌握二人生活作息，作案後燒車、燒槍滅證滅跡，再由多名共犯接應，都從東港搭船偷渡境外，過程中均製造層層斷點，拖延警方追查。

專案小組分析，槍手事先均勘查地形地物，掌握監視器位置，利用權利車「死轉手」優勢，並使用境外手機門號等手法，共犯之間有些甚至互不認識，不知對方身分，宛如「詐團分工」；即便警方最後查出槍手身分，但凶嫌都已潛逃出境。這類手法幾乎已成近年黑幫執行狙殺對象的「ＳＯＰ」。

資深刑警指出，從這些案件研判，國內應有專門培養「殺手」的集團，再以「賞金獵人」方式執行殺人計畫，槍手都朝致命部位狙殺「直取性命」，事後偷渡海外；這種「無縫接軌」犯案，追查十分困難，恐成檢警重大挑戰。