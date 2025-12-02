羅天義當街遭狙16槍 疑涉毒品利益

被狙殺喪命的通緝犯羅天義，曾以ＡＢ車假車禍詐領保險金，也曾涉助屏東毒梟以黃鰭鮪魚藏毒；外傳羅男遭槍殺和中部毒梟有關，警方未證實；但專案小組成員認為，殺人計畫分工如此細膩，牽涉毒品利益糾葛的可能性很高。

羅男十五年前曾參與高雄前鎮區里長選舉，因散發對手女里長警官丈夫涉案，遭控違反選罷法，判四月徒刑。他另涉多項詐欺案，十一年前開公司，租大貨車和員工及李姓妻舅另租兩輛未掛牌哈雷重機，製造假車禍詐領卅六萬餘元保險金；羅也曾與同夥利用ＡＢ車手法製造假車禍詐領保險金，被判刑兩年，相關詐欺案件均還在法院審理中。

另二○一五年屏東毒梟方偉展將安非他命毒品藏在五十五條黃鰭鮪魚腹，由羅男和妻子去日本接應，毒品在高雄港被調查局攔截，方男投案被判廿年六月，羅逃亡遭通緝後落網，仍在審理。

羅男遭槍殺身亡後，警方調查其身家背景及金流，發現羅曾和人有百萬債務糾紛，羅是債主，欠債的是高雄港務警察總隊一名女警，她積欠九名債權人共七百餘萬元，羅是其中之一；因女警聲請更生，羅的百萬欠款以卅五萬餘元還清。

一名專案小組成員說，羅男無其他財務糾紛，遭槍手光天化日十六槍奪命，身體至少五處彈，均是要害；槍手層層防堵、設斷點，背後還有人資助偷渡，應和毒品利益脫不了關係。

據了解，羅遭槍殺在高雄透天豪宅住處外，該處實價登錄資料房價一坪約廿九點六萬，整棟透天豪宅要價數千萬元；羅平時躲在四樓加蓋，當地警方事前完全不知轄區躲藏這號人物。