快訊

民進黨「慧瑩連線」民調惹議！牽動綠營情勢變化、引黨內關切

聽新聞
0:00 / 0:00

左營槍擊命案 槍手「棋快一著」潛逃

聯合報／ 記者石秀華／高雄報導

<a href='/search/tagging/2/通緝' rel='通緝' data-rel='/2/103677' class='tag'><strong>通緝</strong></a>犯羅天義八月廿二日在高雄遭狙殺，槍手（圖紅圈）犯案後小跑步至停車場駕權利車逃逸。警方事後查出槍手身分楊云豪，已偷渡出境，檢方發布通緝。圖／讀者提供
通緝犯羅天義八月廿二日在高雄遭狙殺，槍手（圖紅圈）犯案後小跑步至停車場駕權利車逃逸。警方事後查出槍手身分楊云豪，已偷渡出境，檢方發布通緝。圖／讀者提供

通緝犯羅天義八月間在高雄左營區豪宅外遛狗，遭人狙殺十六槍斃命；槍手案發後駕權利車逃逸，燒車滅證，並由共犯接應藏匿，警方雖迅速帶回多名涉案相關人，查出槍手是設籍新北市男子楊云豪，但仍來不及逮人，楊案發後約一周從屏東東港偷渡出境，疑逃至大陸或柬埔寨。檢方上月廿八日依殺人罪嫌發布通緝。

五十一歲羅天義是詐欺和竊盜通緝犯，八月廿二日上午近七時在高雄文學路豪宅外遛比特犬時，一名黑衣男堵住去路，羅往距離卅公尺住家逃，槍子從背後朝他連開十六槍，羅仰躺家門口喪命。

案發後警方以車追人，發現槍手行凶後駕權利車撞壞停車場柵欄，逃往橋頭區無監視器的甲典街和田中路偏僻處，將作案槍械連同轎車一併燒毀，隨後消失。

警方調閱數百支監視器，發現槍手燒車前變裝，燒車後攀牆入高雄大學，再走出校門口攔計程車到指定地點搭接應車逃逸。警方從權利車開始追查，陸續拘提、帶回逾卅人，從線索拼湊出槍手是新北市男子楊云豪。

楊犯案後由幕後藏鏡人安排北上躲風頭，警方一度掌握他藏匿新竹，但帶隊攻堅時楊男又早一步逃往屏東；兩天後也就是案發後一周，楊男在東港搭小琉球籍漁船偷渡出海，警方追到東港時，已晚了一步。

警方發現，整起殺人計畫縝密，楊和接應者每一小段路就換車、頻設斷點，接應車甚至都沒去加油站加油，避免被監視器錄到影像，專案小組雖每天開會往上追，還是晚了一步。

槍擊命案三個多月，警方陸續拘提、帶回逾卅人，約七名外圍涉案者被收押，其餘包括協助楊男偷渡船長，負責開車載人、買賣車關係人等均獲交保或請回，檢方曾對部分涉案人提抗告，都被法院以證據力薄弱駁回。橋頭地檢署上月廿八日依殺人罪嫌對楊男發布通緝。

楊云豪駕駛的權利車，事後在橋頭區偏僻農田旁被發現，連同車上作案槍械被燒毀滅證。圖／讀者提供
楊云豪駕駛的權利車，事後在橋頭區偏僻農田旁被發現，連同車上作案槍械被燒毀滅證。圖／讀者提供

槍擊 通緝 高雄市

延伸閱讀

國民兵遭伏擊 國安部長：槍手來美後變得激進

才宣誓入伍就被槍擊！2名受害國民兵身分曝 美司法部長擬求處槍手死刑

開賓士金山墜漁港亡婦身分曝 北聯幫「關渡王」漢哥遺孀「漢嫂」

影／白宮感恩節前驚傳槍響！2國民兵「頭部中彈」槍手被制伏畫面曝光

相關新聞

左營槍擊命案 槍手「棋快一著」潛逃

通緝犯羅天義八月間在高雄左營區豪宅外遛狗，遭人狙殺十六槍斃命；槍手案發後駕權利車逃逸，燒車滅證，並由共犯接應藏匿，警方雖...

羅天義當街遭狙16槍 疑涉毒品利益

被狙殺喪命的通緝犯羅天義，曾以ＡＢ車假車禍詐領保險金，也曾涉助屏東毒梟以黃鰭鮪魚藏毒；外傳羅男遭槍殺和中部毒梟有關，警方...

左營槍擊案犯案手法 與林士傑命案雷同

通緝犯羅天義遭槍殺身亡，槍手楊云豪年僅廿七歲，混跡新北三重一帶，有毒品、妨害自由、詐欺等前科；警方認為，楊掌握死者生活作...

兩岸關係惡化 跨境協緝趨艱難

通緝犯羅天義今年八月在高雄遛狗時遭槍殺，槍手疑已偷渡大陸或柬埔寨。據了解，案發不久刑事局即依專案小組提供資料，洽請東南亞...

「夜店大亨」夏天倫停車場遭砍 北檢聲押禁見犯案男子

夜店大亨夏天倫與黃姓女友昨晚在地下停車場遭兩名男子持刀棍、辣椒水襲擊，其中男子林宇鋐涉犯案自首，警方將他逮捕後，他自稱是...

攻擊夜店大亨…27歲男重回現場「自首」 殺人未遂罪嫌移送北檢

夜店大亨夏天倫與黃姓女友11月30日被刀棍、辣椒水攻擊，送醫治療，警方追查涉案人，發現林姓男子涉犯案後重回現場自首，比對...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。