左營槍擊命案 槍手「棋快一著」潛逃

通緝犯羅天義八月廿二日在高雄遭狙殺，槍手（圖紅圈）犯案後小跑步至停車場駕權利車逃逸。警方事後查出槍手身分楊云豪，已偷渡出境，檢方發布通緝。圖／讀者提供

通緝犯羅天義八月間在高雄左營區豪宅外遛狗，遭人狙殺十六槍斃命；槍手案發後駕權利車逃逸，燒車滅證，並由共犯接應藏匿，警方雖迅速帶回多名涉案相關人，查出槍手是設籍新北市男子楊云豪，但仍來不及逮人，楊案發後約一周從屏東東港偷渡出境，疑逃至大陸或柬埔寨。檢方上月廿八日依殺人罪嫌發布通緝。

五十一歲羅天義是詐欺和竊盜通緝犯，八月廿二日上午近七時在高雄文學路豪宅外遛比特犬時，一名黑衣男堵住去路，羅往距離卅公尺住家逃，槍子從背後朝他連開十六槍，羅仰躺家門口喪命。

案發後警方以車追人，發現槍手行凶後駕權利車撞壞停車場柵欄，逃往橋頭區無監視器的甲典街和田中路偏僻處，將作案槍械連同轎車一併燒毀，隨後消失。

警方調閱數百支監視器，發現槍手燒車前變裝，燒車後攀牆入高雄大學，再走出校門口攔計程車到指定地點搭接應車逃逸。警方從權利車開始追查，陸續拘提、帶回逾卅人，從線索拼湊出槍手是新北市男子楊云豪。

楊犯案後由幕後藏鏡人安排北上躲風頭，警方一度掌握他藏匿新竹，但帶隊攻堅時楊男又早一步逃往屏東；兩天後也就是案發後一周，楊男在東港搭小琉球籍漁船偷渡出海，警方追到東港時，已晚了一步。

警方發現，整起殺人計畫縝密，楊和接應者每一小段路就換車、頻設斷點，接應車甚至都沒去加油站加油，避免被監視器錄到影像，專案小組雖每天開會往上追，還是晚了一步。

槍擊命案三個多月，警方陸續拘提、帶回逾卅人，約七名外圍涉案者被收押，其餘包括協助楊男偷渡船長，負責開車載人、買賣車關係人等均獲交保或請回，檢方曾對部分涉案人提抗告，都被法院以證據力薄弱駁回。橋頭地檢署上月廿八日依殺人罪嫌對楊男發布通緝。