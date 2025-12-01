「夜店大亨」夏天倫停車場遭砍 北檢聲押禁見犯案男子

夜店大亨夏天倫與黃姓女友昨晚在地下停車場遭兩名男子持刀棍、辣椒水襲擊，其中男子林宇鋐涉犯案自首，警方將他逮捕後，他自稱是夏男前員工，因不滿曾被夏男酸言酸語才心生不滿，台北地檢署複訊後認為林男涉犯殺人未遂罪、且供詞避重就輕，尚有共犯在逃，訊後聲押禁見，將調查幕後有無影武者教唆。

據了解，夏天倫的前妻是素有「貴婦版大S」之稱的黃廉盈，2021年與夏天倫離婚，但夏男去年發文指黃廉盈偷兩名女兒的紅包， 還要她把當時仍掛夫姓的「夏黃」把夫姓拿掉，引發熱議。夏男遭埋伏襲擊後，有媒體影射恐與黃女有關，黃女稍早也發聲駁斥流言。

黃廉盈在社群軟體發文「夏先生跟我已經離婚5年，他的私人生活我不做評論，也請不要做未經查證的聯想」。

夏天倫在threads發文並貼出案發現場與就醫照片，指稱他沒有影射任何人是背後的主謀，但不管今天這個案子是誰指使的，只要針對他的家人或親友，他都會挺身而出。

夏天倫上月30日與女友在民生東路打高爾夫球，要離開在地下停車場時，林宇鋐與另名男子疑預先埋伏6小時，等待夏男出現後，隨即衝上前攻擊，行凶後駕車逃逸現場，行凶工具為一把刀、一把鐵棍與兩灌辣椒水。