快訊

要漲價了 中油：12月桶裝瓦斯每公斤調漲1.7元

家長不知情！未成年夜校生無照騎車載女同學 自撞分隔島亡

日職／年薪想達5億日圓實在太難 徐若熙起步就是頂級身價

聽新聞
0:00 / 0:00

攻擊夜店大亨…27歲男重回現場「自首」 殺人未遂罪嫌移送北檢

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

夜店大亨夏天倫與黃姓女友11月30日被刀棍、辣椒水攻擊，送醫治療，警方追查涉案人，發現林姓男子涉犯案後重回現場自首，比對特徵後逮捕林男，今依殺人未遂罪嫌移送台北地檢署偵辦。

47歲夏天倫家族在台北市信義區有多家夜店，有夜店大亨之稱，他與女友11月30日在台北市松山區宏泰金融大樓打高爾夫球，晚間6時許準備從地下停車場開車離去，突然至少2名黑衣人涉持刀棍、辣椒水攻擊，夏左右手臂受刀傷流血，2人眼部腫痛不堪經救護人員清洗後送醫救治。

警方獲報封鎖現場，查扣被棄置現場的刀婫、辣椒水等證物，晚間7時許，27歲林男重回地下停車場稱「要自首」警方比對特徵後，逮捕林男。林男供稱，曾在夏天倫店內工作，被夏酸言酸語，才會心生不滿犯案，但林難以交代清楚作案細節和證物，持續調閱監視器，並報請台北地檢署指揮，朝殺人未遂罪嫌追查共犯。

夏天倫事後threads發文並貼出案發現場和就醫照片，他稱，「替朋友擋了一刀」沒有影射任何人是背後的主謀，但不管今天這個案子是誰指使的，只要針對他的家人或親友，他都會挺身而出，就像今天為朋友擋一刀，感謝以色列防身術教練、警方、還有耶和華不斷的疼愛。

林姓男子涉以刀棍、辣椒水攻擊夜店大亨夜店大亨夏天倫與黃姓女子，犯案後重回現場向警方自首，遭依殺人未遂罪嫌送辦。記者蕭雅娟／攝影
林姓男子涉以刀棍、辣椒水攻擊夜店大亨夜店大亨夏天倫與黃姓女子，犯案後重回現場向警方自首，遭依殺人未遂罪嫌送辦。記者蕭雅娟／攝影
林姓男子涉以刀棍、辣椒水攻擊夜店大亨夜店大亨夏天倫與黃姓女子，犯案後重回現場向警方自首，遭依殺人未遂罪嫌送辦。記者蕭雅娟／攝影
林姓男子涉以刀棍、辣椒水攻擊夜店大亨夜店大亨夏天倫與黃姓女子，犯案後重回現場向警方自首，遭依殺人未遂罪嫌送辦。記者蕭雅娟／攝影

夏天倫 殺人未遂 辣椒水

延伸閱讀

台灣新住民發展協會理事長、陸配徐春鶯涉詐欺遭搜索 新北檢聲押

多事之秋！黃子佼三重撞傷女騎士涉肇逃 新北檢起訴

相關新聞

攻擊夜店大亨…27歲男重回現場「自首」 殺人未遂罪嫌移送北檢

夜店大亨夏天倫與黃姓女友11月30日被刀棍、辣椒水攻擊，送醫治療，警方追查涉案人，發現林姓男子涉犯案後重回現場自首，比對...

獨／新竹城隍廟17歲工讀生遭砍傳軍人涉案 陳姓主嫌羈押禁見

新竹市城隍廟商圈29日發生嚴重持刀傷人事件，1名17歲孫姓工讀生遭多人攻擊，造成臟器外露。傷者送醫搶救後，目前暫無生命危...

新北男毒駕闖紅燈撞騎士奪命 尿檢揭「超濃毒品含量」起訴

朱姓男子日前吸毒後駕駛汽車行經新北市汐止區，闖紅燈左轉碰撞機車騎士曹姓男子，曹男飛起重摔，送醫不治，警方介入在朱男車上查...

夜店大亨遇襲案起因未明 警朝殺人未遂罪方向偵辦

夜店大亨夏天倫與女友昨遭伏擊送醫，犯嫌林姓男子犯後返回現場遭逮，警方持續追查共犯中；由於夏天倫日前才因與前妻糾紛開記者會...

影／毒販遭判刑12年…藏身高雄持續販毒 逃亡1年多被逮擁逾2公斤毒品

吳姓男子在南台灣販賣海洛因、安非他命等第一、二級毒品，已被判刑12年3月，但逃亡一年多均未到案；台南市刑警大隊偵辦2個月...

「夜店大亨」昨晚被攻擊 夏天倫深夜社群發文：幫朋友擋刀

知夜店大亨夏天倫昨晚與女友在停車場被攻擊，深夜他隨即在社群發文指出「今天替朋友擋了一刀」，他也感謝警方立即抓人與耶和華的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。