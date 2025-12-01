攻擊夜店大亨…27歲男重回現場「自首」 殺人未遂罪嫌移送北檢

夜店大亨夏天倫與黃姓女友11月30日被刀棍、辣椒水攻擊，送醫治療，警方追查涉案人，發現林姓男子涉犯案後重回現場自首，比對特徵後逮捕林男，今依殺人未遂罪嫌移送台北地檢署偵辦。

47歲夏天倫家族在台北市信義區有多家夜店，有夜店大亨之稱，他與女友11月30日在台北市松山區宏泰金融大樓打高爾夫球，晚間6時許準備從地下停車場開車離去，突然至少2名黑衣人涉持刀棍、辣椒水攻擊，夏左右手臂受刀傷流血，2人眼部腫痛不堪經救護人員清洗後送醫救治。

警方獲報封鎖現場，查扣被棄置現場的刀婫、辣椒水等證物，晚間7時許，27歲林男重回地下停車場稱「要自首」警方比對特徵後，逮捕林男。林男供稱，曾在夏天倫店內工作，被夏酸言酸語，才會心生不滿犯案，但林難以交代清楚作案細節和證物，持續調閱監視器，並報請台北地檢署指揮，朝殺人未遂罪嫌追查共犯。