夜店大亨遇襲案起因未明 警朝殺人未遂罪方向偵辦

夜店大亨夏天倫與女友昨遭伏擊送醫，犯嫌林姓男子犯後返回現場遭逮，警方持續追查共犯中；由於夏天倫日前才因與前妻糾紛開記者會澄清，警方不排除他遭尋釁報復，夏昨夜則上網發文，稱未影射任何人，只是要表達「不管是誰指使，只要針對我家人，我都會挺身而出」。

警方調查，47歲夏天倫與黃姓女友昨在台北市松山區宏泰金融大樓打高爾夫球，傍晚6時許，2人準備從地下停車場駕車離開時，突遭至少2人持刀棍、辣椒水攻擊，夏左右手臂受刀傷流血，他與女友眼部腫痛不堪，救護人員到場協助清洗後，分送台北馬偕醫院治療。

警方介入封鎖現場，組成專案小組追查，初判犯嫌駕駛汽車到場埋伏，犯後分別徒步逃離，將作案用刀棍、辣椒水棄置現場，員警事後在現場一一扣回；直至昨晚7時許，27歲林姓男子重回案發現場坦承犯案，稱要自首，警方比對犯嫌特徵吻合，當場逮捕林男。

據悉，夏天倫家族在台北市信義區有多家夜店，有夜店大亨之稱。他日前因與前妻互控竊盜、爭搶撫養費等，11月27日才在律師陪同下開記者會澄清糾紛始末，伏擊案發後曾稱未與人結怨，但提及「最近有上新聞」，昨夜又上網發文，否認影射任何人。

夏天倫在個人threads上發文稱，沒有影射任何人是背後的主謀，但不管今天這個案子是誰指使的，只要針對他的家人或親友，他都會挺身而出，就像今天為朋友擋一刀，感謝以色列防身術教練、警方、還有耶和華不斷的疼愛。他並貼出自己在案發現場及醫院治療的照片，引起網友關注。

林男則稱，曾在夏天倫店內工作，因曾遭夏酸言酸語、心生不滿，所以犯案，但他對於現場留下的證物、作案細節等交代不清，警方對其說法態度保留，對於案他原因仍暫不排除其他可能。