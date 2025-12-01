男吸安毒喪屍煙彈無照開車撞死騎士 士檢起訴

朱姓男子今年8月間，接續吸食毒品喪屍煙彈、安非他命，無照開車行經新北市汐止區撞死曹姓機車騎士。士檢今天偵結，依毒駕致人於死罪嫌起訴。

根據檢方起訴書，64年次的朱姓男子於民國114年8月5日凌晨1時至上午9時，在汐止住處接續以電子菸主機加熱燒烤吸食依托咪酯（俗稱喪屍煙彈）以及甲基安非他命。

檢方表示，未領有駕駛執照的朱男當天下午2時在住處附近取車去接同事時，受毒品作用影響，行經大同路一段竟貿然左轉，撞擊曹姓騎士。

騎士被撞飛後倒地，因頭部重創、顱內出血及全身多處傷勢，送醫仍因多重器官損傷與大量出血不治。

朱男在肇事現場被逮捕，表明自願受搜索，警方在車上扣得甲基安非他命等毒品及吸食器，將他送辦。

士林地檢署今天偵結，依毒駕致人於死罪嫌將朱男（在押）起訴，交由士林地院國民法官法庭審理。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885