影／毒販遭判刑12年…藏身高雄持續販毒 逃亡1年多被逮擁逾2公斤毒品

吳姓男子在南台灣販賣海洛因、安非他命等第一、二級毒品，已被判刑12年3月，但逃亡一年多均未到案；台南市刑警大隊偵辦2個月，終於將他逮捕，發現他將藏身套房作為毒品加工及出貨據點，儲放大量毒品與化學原料，現場查獲逾2公斤毒品及疑似販毒所得220萬元。

台南市刑大毒緝中心今年6月逮捕多名吸食安非他命、海洛因等一、二級毒品嫌疑人，經追查上游，均指向一名已遭法院依毒品及藥事法等罪判刑12年3月的39歲吳姓男子，吳自2023年12月起畏罪逃亡，一年多來均未再被警方查獲；警方發現吳行蹤不定，極難掌握藏身處。

警方調查，吳在被通緝之前，毒品網絡會賣到新北、桃園、新竹、台中等地，被通緝後就僅在台南、高雄、屏東一帶出沒；依據情資，吳的手機是使用國際漫遊的黑莓卡，通訊僅用FaceTime、Line通訊軟體講電話，並隨時都會刪除手機對話紀錄，只有透過熟人推薦，才能跟他交易。

專案人員報請台南地檢署指揮偵辦，歷經跨縣市跟監蒐證，發現吳若跟人約定交易，都會指定地點後再現身，避免被人知道藏身處；且吳行事小心隱密，除了晝伏夜出，出門戴帽子、口罩，還使用沒有車牌的電動腳踏車，或是叫白牌車，以規避監視器查緝。

專案小組透過調閱大量監視器影像比對與大數據資料庫交叉分析，研判他是藏身在高雄市小港區大樓套房，但經多方查證，房客身分卻不是吳姓男子；經深入追查，才發現吳是使用假證件，吳除非要交易毒品，否則都躲在套房內，三餐叫外送。

警方研判時機成熟，今年8月間持拘票及搜索票拂曉出擊，順利將吳逮捕；現場查獲第一級毒品海洛因（毛重244.67公克）、第二級毒品安非他命（毛重1826.38公克）等市價約400萬的逾2公斤毒品、現金220萬元，屋內還有大量化學書籍及原料，吳疑似在研讀製毒技術。

警方發現，吳準備「雙獅牌印章和壓模器」，疑似買其他化學原料來稀釋海洛因純度並重塑海洛因磚，轉售賺黑心錢；吳將套房作為毒品加工及出貨據點，儲放大量毒品與化學原料，製販毒品予藥腳牟取不法利益，全案依違反毒品危害防制條例移送偵辦。

吳入監服刑，警方將扣案的三支手機都送鑑識還原，直到10月下旬才完成，追查出販毒網絡上下游；上月中旬，警方提訊吳說明手機鑑識報告，將持續追查，瓦解毒品供應鏈。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885