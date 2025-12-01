快訊

不讓性侵創傷綿延！律師：保障追訴權 證據可能減弱是考驗

聯合報／ 記者李隆揆／台北報導

兒少性侵追訴權時效，法務部已預告修法，趨勢大勢底定，民團另協助被害人聲請釋憲，包括暖暖Sunshine協會、民間司改會、公督盟等民間團體日前集結兒少性侵案被害人，對外發聲「尋找倖存者」呼籲憲法法庭給予相關被害者特殊救濟，合理延長刑、民事上追訴及求償期限。法界人士指修法即可不用等釋憲。

民團指出，兒少被害人理解何謂「侵害」後，可能還受生活環境（包含加害人是親友）或性認知等影響，直至成年才鼓起勇氣訴諸法律。依據澳洲皇家調查報告顯示，被害人在性侵案發生後，平均需廿三點九年才能將自身遭遇告訴他人，男性被害人更久，平均需廿五點六年才願揭露。

協助聲請釋憲律師蔡尚謙認為，當事人經過「提告不起訴、再議駁回、聲請自訴駁回」，仍願意支撐下去聲請釋憲，先不說客觀物證、證人等法律條件，依一般人正常經驗法則與認定，事件有無發生，自有公評。

這次釋憲學理上各式理由，相關文章、論理已很充分，對被害人權利保障，是憲法機關不可怠惰的忠誠義務，特別是在兒少被害人年幼懵懂時遭害，其創傷綿延終生，應該盡速促成憲法法庭恢復運作。

他也認為，相關案件證據力可能減弱，檢察機關仍應實體偵查，而非僅以形式審查追訴期。畢竟兒童性侵對社會及被害人的傷害，是嚴重、甚至是終身無可挽回的損害。保障追訴權並非浪費司法資源。

在美國，對於性侵案已過期民事索賠，曾有州允許受害者重提訴訟。因舉證責任仍落在原告身上，加上提出虛假訴訟有潛在誣告法律後果，對濫訴起了抑制作用。

