性侵受害者心聲 「未曾感受司法帶來的正義或溫暖」

「我未曾感受到司法帶給我的正義或溫暖」。年幼時疑遭親友性侵聲請釋憲的當事人，聲請前夕曾傳訊給律師蔡尚謙，感嘆除了反覆申訴和釋憲一途之外，司法沒有任何實際幫助。「既然好也痛、不好也痛，那還是努力看看能再做些什麼吧」！

當事人當時未滿十四歲，她回憶農曆過年、寒暑假及周末與父母北上探望祖父母，一名親人對她猥褻的過程，三年間被侵犯四至六次。

成年後她意識到被侵犯，二○二二年鼓起勇氣提告，士林地檢署認此案追訴權時效已完成，不起訴處分。她提再議、交付審判，都被駁回，最後由律師協助聲請釋憲。

根據調查，至今已有逾卅名當事人加入釋憲行列；有個案疑遭父兄侵害，但加害人不承認，有姊妹稱自小被堂兄性暴力，加害人現任公職，也有男性被害，他們都走過至少廿年的艱難忍耐，如今站出來爭取權益。

律師蔡尚謙說，有當事人來電諮詢，前兩分鐘明顯能感受對方非常緊張、壓抑，直到聽到「這不是你的錯...」，才逐漸訴說自身經歷；當她們感受到被理解、足夠安全時，往往潰堤式湧現。

他說有些當事人通話多次仍不知如何說起，細節如接觸部位、發生次數等，因直接牽涉犯罪型態，許多人觸發創傷，會痛哭、尖叫、嘔吐、換氣過度甚至敲打自己，反應因人而異，但都令人心痛。