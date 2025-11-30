快訊

要漲價了 中油：12月桶裝瓦斯每公斤調漲1.7元

家長不知情！未成年夜校生無照騎車載女同學 自撞分隔島亡

日職／年薪想達5億日圓實在太難 徐若熙起步就是頂級身價

聽新聞
0:00 / 0:00

與前妻有糾紛…夜店大亨才開記者會澄清 3天後和女友遭設伏攻擊送醫

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

夜店大亨夏天倫日前開記者會澄清與前妻訴訟糾紛始末，今傍晚傳出遭人設伏攻擊，與黃姓女友雙雙掛彩送醫，警方獲報已介入追查，確切案情待查。

台北市消防局，今晚6時16分獲報，松山區民生東路三段一棟大樓地下室有民眾受傷，救護人員到場時，發現年約43歲男子左手臂割傷、右手臂及眼部腫脹，年約33歲女子則眼部腫脹，皆意識清醒，送往台北馬偕醫院治療。

據悉，案發地宏泰金融大樓中有眾多商辦、健身房等，47歲夏天倫案發前帶著黃姓女友到大樓內運動，準備從地下停車場駕車離開時，突遭2名男子潑灑不明液體並持器械毆打。

警、消介入時，夏天倫及其女友眼睛腫痛，救護人員協助清洗後將其送醫治療，2人皆稱未能看清犯嫌樣貌，並表示近期未與人結怨，不知為何遭遇橫禍。

實際上，夏天倫與前妻離婚後仍有糾紛，因前妻上網發文指稱遭夏爭討1400萬元撫養費，夏11月27日才在律師陪同下開記者會澄清，指稱前妻在離婚後涉嫌竊盜紅包及保險箱，反指前妻將不當得利說是撫養費，並提及竊盜案部分雖不起訴，仍將提起再議。

警方目前正擴大調閱相關監視器畫面，清查犯嫌身分及行蹤，待兩名傷者狀況穩定後將進一步調查案情。

轄區松山分局警方介入調查中。記者李隆揆/攝影
轄區松山分局警方介入調查中。記者李隆揆/攝影

前妻 女友 記者會 救護人員

延伸閱讀

「夜店大亨」驚傳遭設伏！夏天倫、女友疑雙雙被砍傷 警追查中

愛犬扮捧戒花童 澳洲總理梅開二度迎娶金融圈女友

他交新女友想結束炮友關係報警遭跟騷…女方怒告求償 法院駁回

強制小女友性行為...男子請求調解被拒 判刑7年1月

相關新聞

攻擊夜店大亨…27歲男重回現場「自首」 殺人未遂罪嫌移送北檢

夜店大亨夏天倫與黃姓女友11月30日被刀棍、辣椒水攻擊，送醫治療，警方追查涉案人，發現林姓男子涉犯案後重回現場自首，比對...

獨／新竹城隍廟17歲工讀生遭砍傳軍人涉案 陳姓主嫌羈押禁見

新竹市城隍廟商圈29日發生嚴重持刀傷人事件，1名17歲孫姓工讀生遭多人攻擊，造成臟器外露。傷者送醫搶救後，目前暫無生命危...

新北男毒駕闖紅燈撞騎士奪命 尿檢揭「超濃毒品含量」起訴

朱姓男子日前吸毒後駕駛汽車行經新北市汐止區，闖紅燈左轉碰撞機車騎士曹姓男子，曹男飛起重摔，送醫不治，警方介入在朱男車上查...

夜店大亨遇襲案起因未明 警朝殺人未遂罪方向偵辦

夜店大亨夏天倫與女友昨遭伏擊送醫，犯嫌林姓男子犯後返回現場遭逮，警方持續追查共犯中；由於夏天倫日前才因與前妻糾紛開記者會...

影／毒販遭判刑12年…藏身高雄持續販毒 逃亡1年多被逮擁逾2公斤毒品

吳姓男子在南台灣販賣海洛因、安非他命等第一、二級毒品，已被判刑12年3月，但逃亡一年多均未到案；台南市刑警大隊偵辦2個月...

「夜店大亨」昨晚被攻擊 夏天倫深夜社群發文：幫朋友擋刀

知夜店大亨夏天倫昨晚與女友在停車場被攻擊，深夜他隨即在社群發文指出「今天替朋友擋了一刀」，他也感謝警方立即抓人與耶和華的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。