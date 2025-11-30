快訊

嫁身家3800億小開17年！47歲玉女暴哭 吐心碎內幕

暫停近2個月 中華郵政12月1日起恢復寄發美國掛號信

袁惟仁臥床5年突緊急送醫 紀寶如曝最新狀況

聽新聞
0:00 / 0:00

破釜沉舟！為讓自己不會吸毒 毒蟲騎車親送毒品至派出所

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

新北市58歲呂男前天（28日）吸毒後，竟騎乘微型電動二輪車至派出所，自稱為讓自己不再吸毒，主動交付身上的安非他命及吸食器給警員。經唾液快篩呈陽性反應，依道交條例第73條第2項舉發，訊後依毒品及公危罪嫌送辦，檢察官複訊後請回。

中和分局積穗派出所前天下午4時許，1名男子騎乘微型電動二輪車前來並停在派出所門口，隨後男子走進派出所，值班警員見男子神情恍惚，不料男子竟掏出身上的安非他命及吸食器交給警方，警員見狀立即將他逮捕並進行搜索。

警方經查這名男子是58歲呂姓男子，經毒品唾液快篩後呈現陽性反應，呂男警詢時供稱，要對自己證明不會再施用毒品才去自首。警方詢後依毒品、公共危險（毒駕）罪嫌移送新北地檢署偵辦，並依道交條例第73條第2項舉發，檢察官複訊後飭回。警方將循線向上溯源，持續查緝毒品來源。

中和警方指出，毒駕上路風險極高，警方將持續強化路檢、巡邏與新制執法，展現打擊毒品與維護交通安全決心。呼籲駕駛人切勿心存僥倖。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

呂男吸毒後騎機車至派出所。記者黃子騰／翻攝
呂男吸毒後騎機車至派出所。記者黃子騰／翻攝
呂男(紅圈處)至派出所主動交付毒品。記者黃子騰／翻攝
呂男(紅圈處)至派出所主動交付毒品。記者黃子騰／翻攝

毒品 唾液快篩

延伸閱讀

林森北路1女2男分持3毒品 駕駛「唾液快篩陽性」警秒扣牌送辦

毒駕男擦撞路邊警車肇逃 10分鐘後落網坦承犯行

毒駕零容忍！新北無照男涉毒駕抗拒快篩 海山警依法扣車送辦

「哪位少爺吸了」…吸毒紀錄將修法封存 網質疑特權洗白

相關新聞

破釜沉舟！為讓自己不會吸毒 毒蟲騎車親送毒品至派出所

新北市58歲呂男前天（28日）吸毒後，竟騎乘微型電動二輪車至派出所，自稱為讓自己不再吸毒，主動交付身上的安非他命及吸食器...

林森北路1女2男分持3毒品 駕駛「唾液快篩陽性」警秒扣牌送辦

台北市警方今凌晨在中山區林森北路攔查一輛汽車，查獲駕駛吳男、乘客趙男及廖女分別持有毒品安非他命、依托咪酯煙彈、K他命及吸...

影／17歲工讀生新竹城隍廟遭砍到臟器外露 警方4小時逮人

新竹市都城隍廟前的廣場昨晚驚傳砍人事件，城隍廟內一間小吃店遭4名男子衝入，持開山刀猛砍一名17歲孫姓工讀生，將其砍至臟器...

殺人潛逃26年 竹聯幫副會押回台

廿六年前竹聯幫孝堂天母分會賴姓副會長，為替小弟出頭率眾埋伏仇家，砍死呂姓男子後被判十一年有期徒刑；時年廿一歲的賴潛逃出境...

獨／新竹城隍廟驚傳砍人 17歲工讀生多處刀傷臟器外露送醫中

新竹市城隍廟周邊今天晚間驚傳砍人事件，地點位在知名老店「連家阿婆二店」附近。年僅17歲、孫姓男工讀生遭人持刀攻擊，身上多...

毒駕男擦撞路邊警車肇逃 10分鐘後落網坦承犯行

彰化縣劉姓男子吸食依托咪酯後駕車外出，先擦撞停在路邊的警察巡邏車，後被警攔查，查扣他車上吸毒用器，經警採集尿液送驗呈陽性...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。