破釜沉舟！為讓自己不會吸毒 毒蟲騎車親送毒品至派出所
新北市58歲呂男前天（28日）吸毒後，竟騎乘微型電動二輪車至派出所，自稱為讓自己不再吸毒，主動交付身上的安非他命及吸食器給警員。經唾液快篩呈陽性反應，依道交條例第73條第2項舉發，訊後依毒品及公危罪嫌送辦，檢察官複訊後請回。
中和分局積穗派出所前天下午4時許，1名男子騎乘微型電動二輪車前來並停在派出所門口，隨後男子走進派出所，值班警員見男子神情恍惚，不料男子竟掏出身上的安非他命及吸食器交給警方，警員見狀立即將他逮捕並進行搜索。
警方經查這名男子是58歲呂姓男子，經毒品唾液快篩後呈現陽性反應，呂男警詢時供稱，要對自己證明不會再施用毒品才去自首。警方詢後依毒品、公共危險（毒駕）罪嫌移送新北地檢署偵辦，並依道交條例第73條第2項舉發，檢察官複訊後飭回。警方將循線向上溯源，持續查緝毒品來源。
中和警方指出，毒駕上路風險極高，警方將持續強化路檢、巡邏與新制執法，展現打擊毒品與維護交通安全決心。呼籲駕駛人切勿心存僥倖。
※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885
