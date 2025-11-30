快訊

林森北路1女2男分持3毒品 駕駛「唾液快篩陽性」警秒扣牌送辦

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

台北市警方今凌晨在中山區林森北路攔查一輛汽車，查獲駕駛吳男、乘客趙男及廖女分別持有毒品安非他命、依托咪酯煙彈、K他命及吸食器等，以唾液快篩試劑測出吳男毒品陽性反應，詢後依涉嫌違反毒品危害防制條例、刑法公共危險罪送辦。

警方調查，中山分局長安東路派出所員警今凌晨3時許巡經林森北路一帶，發現一輛汽車行車左右搖擺，上前攔停時，該車遲未配合停車，員警在路口攔下該車，車窗降下旋即飄出「塑膠味」，員警即要求車上人員配合受檢。

經3人同意，員警先從吳男身上查獲安非他命，後續又在車輛左前、右前座下方搜出依托咪酯煙彈及K他命，經唾液快篩試劑檢測，又測出吳男有毒品陽性反應，涉嫌毒駕

據悉，吳男、趙男、廖女皆32歲，落網時對於持毒坦承不諱，自稱是要到酒店上班；相關初驗結果出爐後，警方當場吊扣牌照及駕照，移置保管車輛，詢後分別依違反毒品危害防制條例及刑法公共危險罪嫌將3人送辦。

警方表示，此案是取締毒駕新制上路後，中山分局查獲第3件毒駕案，強調毒駕修法重罰，警方絕不寬貸，呼籲民眾遠離毒品、珍惜生命及家庭，警方將持續加強查緝毒品犯罪，淨化轄區治安。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

警方查獲駕駛吳男、乘客趙男及廖女分別持有毒品安非他命、依托咪酯煙彈、K他命及吸食器等。圖/讀者提供
警方查獲駕駛吳男、乘客趙男及廖女分別持有毒品安非他命、依托咪酯煙彈、K他命及吸食器等。圖/讀者提供

