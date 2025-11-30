殺人通緝犯潛逃印尼躲藏10多年 遭押解回台服刑

快訊

賴男遭押解回台服刑。圖：讀者提供

一名47歲賴姓男子曾夥同多人在台北市天母區涉犯殺人案，遭判處重刑後，於100年潛逃出境至印尼，隱姓埋名10多年，在我國刑事警察局與印尼執法單位的合作下，於日前終於查獲賴男，並將其押解回台服刑。

刑事局表示，我國籍重大外逃通緝犯賴男因夥同多人於台北市天母區涉犯殺人案，於89年遭判刑11年2個月，案經多次上訴仍遭判處重刑，賴男為避免身陷囹圄遂於100年3月潛逃出境，而遭士林地方檢察署發布通緝，並於去(113)年2月遭最高檢察署列為重大外逃通緝犯。

刑事局指出，查緝我國外逃通緝犯為該局重點工作，各駐外警察聯絡官亦積極與駐在國執法單位密切聯繫交流，刑事局駐印尼警務聯絡組接獲印尼移民總局通報有可疑外籍人士情資後，旋即清查比對並查明該外籍人士即為賴男，其為躲避查緝於100年潛逃出境後輾轉至印尼隱姓埋名生活十餘年，有賴我國與印尼執法單位密切聯繫，方能順利緝獲賴男並派員押解回台服刑。

刑事局強調，我國通緝犯為逃避法律制裁，刻意潛逃海外以規避警方追捕，該局透過駐外警察聯絡官與境外執法單位強力合作、積極追緝，今年已從各國遣返多名通緝犯返台，將秉持跨境執法不間斷之決心，持續與境外執法單位持續合作打擊犯罪。

