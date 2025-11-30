聽新聞
影／17歲工讀生新竹城隍廟遭砍到臟器外露 警方4小時逮人
新竹市都城隍廟前的廣場昨晚驚傳砍人事件，城隍廟內一間小吃店遭4名男子衝入，持開山刀猛砍一名17歲孫姓工讀生，將其砍至臟器外露、傷勢嚴重且意識不清；警方獲報成立專案小組，4小時後將相關涉案人全數查緝到案，調查發現孫少疑積欠另一名22多歲陳姓男子約1萬元債務，才會遭陳率胞弟與友人攻擊，昨經送醫後，目前無生命危險。
新竹市消防局昨晚9點受理報案，指城隍廟內一間小吃店有人遭砍傷，立刻派遣救護車2車、4名救護員趕抵現場，發現孫少身上多處刀傷、臟器外露，救護員立刻先以繃帶將外露內臟固定，隨後將孫少送醫急救。
警方專案小組調查，孫少疑積欠陳男約1萬元債務，導致陳心生不滿，進而糾集胞弟與6名友人分乘三輛轎車前往城隍廟孫少上班處討債，商討期間雙方一言不合，陳姓兄弟、范姓少年、林姓男子等4人徒手毆打被害人，其中，哥哥陳男持預藏的開山刀憤而砍殺孫身體多處，一行人犯案後駕車逃逸。
孫少遭砍後血流如注，整個小吃店也佈滿鮮血，由於案發地點就位在新竹都城隍廟商圈核心，嚇壞不少路過民眾，遊客週末到城隍廟附近參拜用餐，沒想到竟遇上警車和救護車。
警方獲報後立即啟動快打警力趕往處理，同時調查相關涉案人身分，發現陳男一行人犯案後鳥獸散逃逸，隨後進行任務編組，陸續循線將現場4人由住處逮捕帶回偵辦，其餘人則因開車逃逸過程中遭警方即時攔查，8人在警詢後依依殺人未遂、妨害秩序罪移送偵辦。而受傷的孫少目前暫無生命危險，尚未製作筆錄。
警方說，將持續針公眾出入場所加強巡邏、守望，對於意圖滋事及不法暴力分子，絕不寬貸 不容許脫序行為發生，一定嚴辦到底，以維持社會治安，保障民眾安全。
