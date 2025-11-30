殺人潛逃26年 竹聯幫副會押回台

竹聯幫孝堂天母分會賴姓副會長（右二），遭台灣、印尼警方聯手押解回台。記者廖炳棋／翻攝

廿六年前竹聯幫孝堂天母分會賴姓副會長，為替小弟出頭率眾埋伏仇家，砍死呂姓男子後被判十一年有期徒刑；時年廿一歲的賴潛逃出境，十餘年來在印尼成家立業，重啟人生；但印尼近期清查外籍可疑人口，發現賴的身分可疑，透過我方刑事警察局調查，確認他是台灣重大外逃通緝犯，印尼警方廿六日逮捕賴，並在廿八日交由刑事局人員押解回台服刑。

四十七歲的賴姓男子年輕時加入竹聯幫孝堂，擔任天母分會副會長，一九九九年分會中的護法認為遭呂姓男子欺凌，賴得知呂出現在天母國小，立即率小弟持刀棍尋仇，雙方在天母街頭鬥毆。呂姓男子被砍四十五刀，失血過多送醫不治，另外還有兩人受傷。

警方迅速逮捕賴等人，賴因犯殺人、組織犯罪，隔年遭判刑十一年二月徒刑，他多次上訴仍遭判處重刑，賴不想身陷囹圄，二○○一年三月潛逃出境，他逃亡後遭士林地檢署通緝，二○二四年二月遭最高檢列為重大外逃通緝犯。

賴姓男子當年先逃至香港，再輾轉各地，十餘年前選擇印尼落腳，他持非洲國家護照，在雅加達展開新生活，成家立業並開設食材貿易公司，多年來隱姓埋名。

因近期印尼政府清查國內外籍人士背景，發現賴是亞洲臉孔，生活圈都是台灣人，卻持非洲護照；印尼執法當局心生懷疑，將賴的照片、資料傳給刑事局國際科請求協助，由於賴目前的照片與當年容貌有異，國際科不斷調查，並清查賴的人際關係，最後才確定他是多年前外逃的殺人通緝犯。

我國確定身分後，立即通知印尼警方，印尼在廿六日行動，於雅加達一處公寓逮捕賴，並送往印尼移民總局臨時羈押，隨後決定將人遣返原籍國，由我方刑事局幹員接手，押解賴回台灣入監。