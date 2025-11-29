毒駕男擦撞路邊警車肇逃 10分鐘後落網坦承犯行

彰化縣劉姓男子吸食依托咪酯後駕車外出，先擦撞停在路邊的警察巡邏車，後被警攔查，查扣他車上吸毒用器，經警採集尿液送驗呈陽性反應。彰化地方法院審結，依犯不能安全駕駛動力交通工具，判處有期徒刑2月。

判決書指出，劉男今年6月28日晚間在花壇鄉住處施用第二級毒品依托咪酯，一個半小時後駕車前往彰化市，不慎擦撞停在路邊的警察巡邏車，劉男連忙駛離現場，車內員警呼叫救線上警網，10分鐘後被巡邏員警攔查，在他車上查扣依托咪酯菸彈5個、依托咪酯空倉彈3個、電子菸主機2個、香料油1瓶、玻璃球1組和鏟管1支。

劉男被帶回派出所詢問時坦承犯行，同意採檢尿液，結果呈依托咪酯陽性反應，濃度已達行政院公告的品項濃度值近4倍，警方依違反毒品危害防治條例移送偵辦。

彰化地院審酌，劉男坦承犯行的犯後態度、自述的智識程度、職業等一切情狀，量處如主文所示之刑，得易科罰金。可上訴。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885