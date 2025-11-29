毒駕零容忍！新北無照男涉毒駕抗拒快篩 海山警依法扣車送辦

快訊

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

新北市吳姓男子今天凌晨無照騎車，疑超速及闖紅燈遭巡邏員警當街攔查，他有毒品前科，員警懷疑涉毒駕，吳最初抗拒快篩及採尿檢驗，海山警方依新制規定依法舉發並移置保管車輛，經請示新北地檢署檢察官依法逮捕後，吳男才同意警方進行尿液採驗，警詢後今依公共危險罪嫌送辦。

警政署推動「唾液毒品快篩」自今年11月20日起全面上路，強化打擊吸毒後違法駕車行為，新法上路後，海山警分局共查獲12起毒駕案件，其中7件使用「唾液毒品快篩」，更有1件拒篩及拒絕採尿，經請示新北地檢署檢察官後，均依法逮捕送辦。

海山警分局新海所員警11月26日下午1時許巡經新海路430巷，發現1輛機車側倒路邊，騎士王姓男鴛（49歲）遭機車壓住動彈不得，員警上前協助將車輛扶正並攙扶起身，過程中，員警注意到王男神情恍惚、口齒不清且全身顫抖，才發現其持有含依託咪酯毒煙彈1顆。

經現場以唾液毒品快篩，初篩結果呈陽性，當場依法逮捕，警詢後依毒品及公共危險罪嫌移送新北地檢署偵辦，並依違反道路交通管理處罰條例第35條第1項第2款開單舉發，處罰9萬元罰鍰。

海山埔墘派出所長林維群今天凌晨1時許帶隊巡邏，發現吳姓男子（45歲）騎車疑有超速及闖紅燈等違規行為，上前攔查發現其駕照因酒駕已遭註銷，且查出有毒品前科欲對其執行唾液毒品快篩檢測，吳男則場拒測。

警方多次告知拒測的法律效果，但他仍執意拒篩與拒絕採尿，警方依新制規定舉發並移置保管車輛並帶返回駐地管束，經請示新北地檢署檢察官依法逮捕後，吳男才同意進行尿液採驗，警詢後今依公共危險罪嫌送辦，而無照駕駛部分，依道交條例處3萬6000元罰鍰；另拒測部分，因他於10年內第2次違反規定，依道交條例第35條第5項處36萬元罰鍰，毒駕部分則待尿檢結果再行依法執行。

海山警方強調，毒駕危害不亞於酒駕，且拒絕檢測亦不代表能逃避法律責任，依新制規範，毒品唾液快篩陽性者，可處3萬至12萬元罰鍰並當場扣車、吊扣駕照，拒測更將面臨18萬元重罰並吊銷駕照，再加上涉及刑法公共危險罪仍將追訴到底。警方呼籲，任何心存僥倖者終將難逃法網，警方將持續加強執法力度，守護市民交通安全。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

新北市王姓男子日前吸食毒煙彈後欲騎車，反被機車壓住動彈不得，海山巡邏員警好心上前協助發現他涉嫌毒駕，以唾液毒品快篩，初篩結果呈陽性，當場依法逮捕送辦。記者王長鼎／翻攝
新北市王姓男子日前吸食毒煙彈後欲騎車，反被機車壓住動彈不得，海山巡邏員警好心上前協助發現他涉嫌毒駕，以唾液毒品快篩，初篩結果呈陽性，當場依法逮捕送辦。記者王長鼎／翻攝
新北市吳姓男子今天凌晨無照騎車涉超速及闖紅燈遭海山警方攔查，因拒絕唾液毒品快篩檢測，遭扣車及依法開罰36萬元。記者王長鼎／翻攝
新北市吳姓男子今天凌晨無照騎車涉超速及闖紅燈遭海山警方攔查，因拒絕唾液毒品快篩檢測，遭扣車及依法開罰36萬元。記者王長鼎／翻攝

毒品 唾液快篩

