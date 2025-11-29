只因K歌開錯門...海大馬籍男大生遭刺死 法官判母獲賠金額曝光

馬來西亞籍國立台灣海洋大學陳姓學生前年11月到KTV唱歌為友人慶生，沒想到與不同包廂的陌生人因開錯門發生衝突，遭陳男持折疊刀砍死。陳姓凶手被判有期徒刑11年。法官說，陳姓學生母親省吃儉用讓兒子到台灣留學，原滿心期待學成歸國卻夢碎，白髮人送黑髮人，判決凶手要賠喪葬費、精神慰撫金共318萬元給陳姓學生母親。

基隆地院判決指出，這起衝突發生在前年11月14日晚間10時，陳姓學生與多名友人到仁二路凱悅KTV唱歌慶生，陳男（28歲）也與多名友人至同一KTV唱歌，彼此雙方與各自同行之友人原在不同包廂內，互不認識。但唱到隔天日凌晨，陳姓學生的友人張及許男因酒後互相推鬧，不慎撞進陳男包廂內，因張男不斷道歉，雙方並未發生衝突。

不料，雙方隔日日凌晨，先後結帳完畢至KTV樓下等候各自友人之際，又在KTV隔壁康是美門口，再因先前不慎撞入包廂一事口角，陳男持折疊刀砍刺陳姓學生腿部二刀，割斷動脈，送醫不治。

死者姊姊審理時以網路視訊哽咽哭泣說，父親2年前因COVID疫情期間去世，弟弟到台灣讀書，原本爸爸還很開心家裡唯一一個出國讀書的小孩，想說等他畢業回來有一片大好前途，可是沒想到還沒畢業就發生這樣的事情，讓媽媽在在失去丈夫後也失去兒子，造成沉重打擊。

基隆地院去年8月判陳男有期徒刑11年，二審高等法院去年12月維持原判，陳姓學生母親提出民事求償。