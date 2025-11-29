社子大橋下兩度賣大麻 20公克賺2.7萬…一審重判15年

毒品示意圖。圖／AI生成 吳姓男子遭控兩度在士林社子大橋下的籃球場販售大麻給林姓男子，共得手2萬7000元，吳男辯稱並未販毒而是在「賣守宮（蜥蜴類寵物）」，但士林地院比對Line對話與匯款紀錄後，認定說詞與事證不符，販毒事實明確，依販賣第二級毒品罪2罪，各判12年徒刑，合併應執行15年。可上訴。

判決指出，吳男明知大麻屬毒品危害防制條例第二級毒品，仍於2024年5月及7月間，透過Line以「新口味到貨」、「今天想小約一下嗎」、「要上橋囉」等訊息聯繫林男，兩度以1萬5000元與1萬2000元價格，各販售10克大麻。林男以匯款付款，雙方再於社子大橋下籃球場完成交付。

警方於2024年11月持搜索票查獲林男，起獲大麻菸2支及大麻菸草1包，進而向上溯源，2025年3月持票搜拘吳男，在住處查扣手機與含大麻成分的電子煙。

吳男到案後矢口否認，辯稱與林男碰面只是「打籃球」，並聲稱販賣的是蜥蜴、守宮與電子煙，而非大麻。

吳男的辯護律師則質疑證人供述前後矛盾，包括交易克數、金額及來源說法不一，且林男偵訊時處於大麻戒斷狀態，供述不可信；律師還主張吳男長年罹患重度憂鬱症等疾病，聲請精神鑑定，若被判有罪，能適用刑法第19條減刑。

法院審酌，檢方偵訊錄影顯示林男語氣、反應均正常，未見戒斷不適，且偵查時供述與Line對話、匯款時間點及查扣毒品相互吻合，可信度遠高於審理期間突然改口的說法；至於吳男精神狀況，法院認為他在對話與應訊中表現均正常，足以辨識日常生活事物，無鑑定必要。

法官指出，吳男無視防制毒品的國家政策，兩度販賣第二級毒品，危害他人身心健康，更助長毒品流通，且至今拒不認罪，態度不佳，依販賣第二級毒品罪2罪，各判12年徒刑，合併量刑後，判應執行15年徒刑。可上訴。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885