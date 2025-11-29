快訊

吃不到伊比利豬…西班牙爆非洲豬瘟 農業部：違規帶豬產品將重罰

快檢查！全球常用密碼前20名曝光 老年人偏好「這設定」最容易破解

1.25兆軍費藍委喊國情報告 賴總統提「2條件」願赴國會

聽新聞
0:00 / 0:00

社子大橋下兩度賣大麻 20公克賺2.7萬…一審重判15年

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

<a href='/search/tagging/2/毒品' rel='毒品' data-rel='/2/103656' class='tag'><strong>毒品</strong></a>示意圖。圖／AI生成
毒品示意圖。圖／AI生成
吳姓男子遭控兩度在士林社子大橋下的籃球場販售大麻給林姓男子，共得手2萬7000元，吳男辯稱並未販毒而是在「賣守宮（蜥蜴類寵物）」，但士林地院比對Line對話與匯款紀錄後，認定說詞與事證不符，販毒事實明確，依販賣第二級毒品罪2罪，各判12年徒刑，合併應執行15年。可上訴。

判決指出，吳男明知大麻屬毒品危害防制條例第二級毒品，仍於2024年5月及7月間，透過Line以「新口味到貨」、「今天想小約一下嗎」、「要上橋囉」等訊息聯繫林男，兩度以1萬5000元與1萬2000元價格，各販售10克大麻。林男以匯款付款，雙方再於社子大橋下籃球場完成交付。

警方於2024年11月持搜索票查獲林男，起獲大麻菸2支及大麻菸草1包，進而向上溯源，2025年3月持票搜拘吳男，在住處查扣手機與含大麻成分的電子煙。

吳男到案後矢口否認，辯稱與林男碰面只是「打籃球」，並聲稱販賣的是蜥蜴、守宮與電子煙，而非大麻。

吳男的辯護律師則質疑證人供述前後矛盾，包括交易克數、金額及來源說法不一，且林男偵訊時處於大麻戒斷狀態，供述不可信；律師還主張吳男長年罹患重度憂鬱症等疾病，聲請精神鑑定，若被判有罪，能適用刑法第19條減刑。

法院審酌，檢方偵訊錄影顯示林男語氣、反應均正常，未見戒斷不適，且偵查時供述與Line對話、匯款時間點及查扣毒品相互吻合，可信度遠高於審理期間突然改口的說法；至於吳男精神狀況，法院認為他在對話與應訊中表現均正常，足以辨識日常生活事物，無鑑定必要。

法官指出，吳男無視防制毒品的國家政策，兩度販賣第二級毒品，危害他人身心健康，更助長毒品流通，且至今拒不認罪，態度不佳，依販賣第二級毒品罪2罪，各判12年徒刑，合併量刑後，判應執行15年徒刑。可上訴。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

毒品 大麻 販毒

延伸閱讀

澎檢海陸包抄起出474公斤大麻 市值14億元足以殘害百萬人

影／非法走私市價470萬毒蜂蜜、毒郵票 藏公園等領貨 警抓2人

Joeman涉毒緩起訴代價 籌拍反毒反詐公益影片新北檢上架

台女躲班機廁所吞雲吐霧吸電子煙 遭長榮空姐扭送航警

相關新聞

只因K歌開錯門...海大馬籍男大生遭刺死 法官判母獲賠金額曝光

馬來西亞籍國立台灣海洋大學陳姓學生前年11月到KTV唱歌為友人慶生，沒想到與不同包廂的陌生人因開錯門發生衝突，遭陳男持折...

社子大橋下兩度賣大麻 20公克賺2.7萬…一審重判15年

吳姓男子遭控兩度在士林社子大橋下的籃球場販售大麻給林姓男子，共得手2萬7000元，吳男辯稱並未販毒而是在「賣守宮（蜥蜴類...

影／行人當面闖紅燈過馬路 警察一盤查…意外逮竊盜通緝犯

47歲傅姓女子日前走路行經善導寺捷運站、華山市場附近，當著員警的面闖紅燈過馬路，警方喝斥站住她卻轉身要走，員警立刻上前攔...

影／淡北道路工人騎機車買便當被攔查 毒品唾液快篩陽

新北市淡北道路工地1名交通指揮員日前騎機車幫同事買便當，在路上被員警發現行車左右搖晃不穩，攔下盤查時右手緊緊握拳不肯鬆開...

竹聯幫副會長26年前殺人後潛逃出境 台灣、印尼聯手逮捕押解回台服刑

刑事局與印尼警方合作，由印尼警方26日在雅加達，逮捕台灣重大外逃賴姓殺人通緝犯（47歲），並在昨天遣返回台；賴嫌是竹聯幫...

羅唯仁涉竊台積電機密 遭扣押8000萬元竹北豪宅曝光

台積電前資深副總經理羅唯仁被指控在離職前疑似帶走2奈米先進製程相關機密，並轉往競爭對手英特爾擔任副總裁，整起案件持續延燒...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。