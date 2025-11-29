影／行人當面闖紅燈過馬路 警察一盤查…意外逮竊盜通緝犯
47歲傅姓女子日前走路行經善導寺捷運站、華山市場附近，當著員警的面闖紅燈過馬路，警方喝斥站住她卻轉身要走，員警立刻上前攔查，經查她是高雄地檢署發布的竊盜通緝犯，依法逮捕解送歸案。違規部分依法裁罰。
中正一分局忠孝東路派出所日前巡邏行經忠孝東路，在路口發現戴墨鏡、雪帽、穿夏威夷服裝的傅女闖紅燈過馬路，上前攔查時她眼神閃爍、態度迴避，還一度要離開現場，員警立刻通報線上警網到場支援，協助圈圍查證身分。
員警詢問時傅女語焉不詳稱「眼睛割到看不清楚才違規」，還說「林志穎認識我」，經近半小時比對身分得知，她是高雄地檢署發布的未到案開庭竊盜通緝犯，依法宣讀權利並將上銬逮捕，警詢後依程序解送歸案。
中正一警方呼籲，民眾如接獲司法機關通知，應依限到案說明，切勿心存僥倖；警方將持續強化巡邏與盤查作為，守護社會治安。
