影／淡北道路工人騎機車買便當被攔查 毒品唾液快篩陽

新北市淡北道路工地1名交通指揮員日前騎機車幫同事買便當，在路上被員警發現行車左右搖晃不穩，攔下盤查時右手緊緊握拳不肯鬆開，原來掌心捏著安非他命吸食器，涉嫌毒駕被依公共危險罪嫌移送法辦。

50歲陳姓男子在淡水河北側道路工地負責交通疏導，26日中午12時許他身穿橘色制服、反光背心、配帶哨子，騎機車去幫同事買便當和飲料，在淡水區自強路行車搖搖晃晃、違規跨越雙黃線，引起巡邏員警注意。

警方追上前攔查，發現陳男神情緊張右手握拳，結果被查出手掌握的是安非他命吸食器，身上另被搜到第二組吸食器，經毒品唾液快篩呈陽性反應，涉嫌毒駕當場被逮捕並扣車，警詢後依公共危險罪嫌、違反毒品危害防制條例移送士林地檢署偵辦。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885