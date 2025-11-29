快訊

影／淡北道路工人騎機車買便當被攔查 毒品唾液快篩陽

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

新北市淡北道路工地1名交通指揮員日前騎機車幫同事買便當，在路上被員警發現行車左右搖晃不穩，攔下盤查時右手緊緊握拳不肯鬆開，原來掌心捏著安非他命吸食器，涉嫌毒駕被依公共危險罪嫌移送法辦。

50歲陳姓男子在淡水河北側道路工地負責交通疏導，26日中午12時許他身穿橘色制服、反光背心、配帶哨子，騎機車去幫同事買便當和飲料，在淡水區自強路行車搖搖晃晃、違規跨越雙黃線，引起巡邏員警注意。

警方追上前攔查，發現陳男神情緊張右手握拳，結果被查出手掌握的是安非他命吸食器，身上另被搜到第二組吸食器，經毒品唾液快篩呈陽性反應，涉嫌毒駕當場被逮捕並扣車，警詢後依公共危險罪嫌、違反毒品危害防制條例移送士林地檢署偵辦。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

新北市淡北道路工地1名交通指揮員日前騎機車幫同事買便當，在路上被員警發現行車左右搖晃不穩，攔下盤查時右手緊緊握拳不肯鬆開，原來掌心捏著安非他命吸食器，涉嫌毒駕被依公共危險罪嫌移送法辦。記者林昭彰／翻攝
新北市淡北道路工地1名交通指揮員日前騎機車幫同事買便當，在路上被員警發現行車左右搖晃不穩，攔下盤查時右手緊緊握拳不肯鬆開，原來掌心捏著安非他命吸食器，涉嫌毒駕被依公共危險罪嫌移送法辦。記者林昭彰／翻攝

淡水河 毒品

相關新聞

竹聯幫副會長26年前殺人後潛逃出境 台灣、印尼聯手逮捕押解回台服刑

刑事局與印尼警方合作，由印尼警方26日在雅加達，逮捕台灣重大外逃賴姓殺人通緝犯（47歲），並在昨天遣返回台；賴嫌是竹聯幫...

影／行人當面闖紅燈過馬路 警察一盤查…意外逮竊盜通緝犯

47歲傅姓女子日前走路行經善導寺捷運站、華山市場附近，當著員警的面闖紅燈過馬路，警方喝斥站住她卻轉身要走，員警立刻上前攔...

影／淡北道路工人騎機車買便當被攔查 毒品唾液快篩陽

新北市淡北道路工地1名交通指揮員日前騎機車幫同事買便當，在路上被員警發現行車左右搖晃不穩，攔下盤查時右手緊緊握拳不肯鬆開...

羅唯仁涉竊台積電機密 遭扣押8000萬元竹北豪宅曝光

台積電前資深副總經理羅唯仁被指控在離職前疑似帶走2奈米先進製程相關機密，並轉往競爭對手英特爾擔任副總裁，整起案件持續延燒...

「玩命關頭」真實上演！通緝犯情侶鬧區飛車蛇行 桃警追300公尺逮人

桃園市南山街昨午發生驚險的警匪追逐戰！桃園警分局武陵派出所巡邏員警發現騎士未打方向燈攔查遭拒，騎士搭載女友一路飛車蛇行，...

鹿港首例毒駕快篩落網 外籍移工車上藏安非他命當場被逮

2名印尼外籍移工因染上毒癮並涉嫌恐嚇取財，分別遭台中及苗栗地檢署通緝。鹿港警察分局員警日前巡邏勤務中發現可疑車輛，運用毒...

