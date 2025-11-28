羅唯仁涉竊台積電機密 遭扣押8000萬元竹北豪宅曝光

台積電前資深副總經理羅唯仁被指控在離職前疑似帶走2奈米先進製程相關機密，並轉往競爭對手英特爾擔任副總裁，整起案件持續延燒。檢方日前聲請扣押他名下位於新竹縣竹北市、總價約8000萬元的河岸景觀豪宅。該豪宅位於竹北頭前溪河岸第一排，在當地豪宅市場屬重量級指標，隨案件曝光也成為焦點。

羅唯仁名下的竹北豪宅，實價資料曾出現每坪約57.48萬元的成交紀錄，因坪數超過百坪，總價逼近7500萬元。社區強調「河岸第一排」景觀，鄰近高鐵特區、竹科園區及核心商圈，生活機能成熟。住宅面向頭前溪河岸外，周邊有壘球場等運動設施，並採國際級飯店式管理，社區隱密性高，在竹北豪宅市場屬指標性物件。

羅唯仁被控擅自攜走2奈米研發機密，疑似「帶槍投靠」競爭對手英特爾。雖英特爾已公開否認相關指控，但台灣高檢署智慧財產檢察分署經初步查證後，認為羅男涉及竊取先進製程資料，涉嫌違反「國家安全法」，已將他列為被告偵辦。