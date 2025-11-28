聽新聞
羅唯仁涉竊台積電機密 遭扣押8000萬元竹北豪宅曝光

聯合報／ 記者黃羿馨郭政芬／新竹即時報導

台積電前資深副總經理羅唯仁被指控在離職前疑似帶走2奈米先進製程相關機密，並轉往競爭對手英特爾擔任副總裁，整起案件持續延燒。檢方日前聲請扣押他名下位於新竹竹北市、總價約8000萬元的河岸景觀豪宅。該豪宅位於竹北頭前溪河岸第一排，在當地豪宅市場屬重量級指標，隨案件曝光也成為焦點。

羅唯仁名下的竹北豪宅，實價資料曾出現每坪約57.48萬元的成交紀錄，因坪數超過百坪，總價逼近7500萬元。社區強調「河岸第一排」景觀，鄰近高鐵特區、竹科園區及核心商圈，生活機能成熟。住宅面向頭前溪河岸外，周邊有壘球場等運動設施，並採國際級飯店式管理，社區隱密性高，在竹北豪宅市場屬指標性物件。

羅唯仁被控擅自攜走2奈米研發機密，疑似「帶槍投靠」競爭對手英特爾。雖英特爾已公開否認相關指控，但台灣高檢署智慧財產檢察分署經初步查證後，認為羅男涉及竊取先進製程資料，涉嫌違反「國家安全法」，已將他列為被告偵辦。

高檢署於26日指揮調查局等單位，前往羅男位於台北及新竹縣竹北的住處執行搜索，查扣電腦、隨身碟等電子設備，同時向法院聲請扣押羅唯仁名下數10億元台積電股票與兩處房產，並獲准執行。不過，檢調人員到場時，竹北豪宅內已空無一人，詳細案情仍待進一步釐清。

檢方日前聲請扣押台積電前資深副總經理羅唯仁名下位於新竹縣竹北市、總價約8000萬元的河岸景觀豪宅。圖／民眾提供
檢方日前聲請扣押台積電前資深副總經理羅唯仁名下位於新竹縣竹北市、總價約8000萬元的河岸景觀豪宅。圖／民眾提供
住宅面向頭前溪河岸外，周邊有壘球場等運動設施，並採國際級飯店式管理，社區隱密性高。圖／民眾提供
住宅面向頭前溪河岸外，周邊有壘球場等運動設施，並採國際級飯店式管理，社區隱密性高。圖／民眾提供
該豪宅位於竹北頭前溪河岸第一排，在當地豪宅市場屬重量級指標。圖／民眾提供
該豪宅位於竹北頭前溪河岸第一排，在當地豪宅市場屬重量級指標。圖／民眾提供

