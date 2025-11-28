聽新聞
0:00 / 0:00
羅唯仁涉竊台積電機密 遭扣押8000萬元竹北豪宅曝光
台積電前資深副總經理羅唯仁被指控在離職前疑似帶走2奈米先進製程相關機密，並轉往競爭對手英特爾擔任副總裁，整起案件持續延燒。檢方日前聲請扣押他名下位於新竹縣竹北市、總價約8000萬元的河岸景觀豪宅。該豪宅位於竹北頭前溪河岸第一排，在當地豪宅市場屬重量級指標，隨案件曝光也成為焦點。
羅唯仁名下的竹北豪宅，實價資料曾出現每坪約57.48萬元的成交紀錄，因坪數超過百坪，總價逼近7500萬元。社區強調「河岸第一排」景觀，鄰近高鐵特區、竹科園區及核心商圈，生活機能成熟。住宅面向頭前溪河岸外，周邊有壘球場等運動設施，並採國際級飯店式管理，社區隱密性高，在竹北豪宅市場屬指標性物件。
羅唯仁被控擅自攜走2奈米研發機密，疑似「帶槍投靠」競爭對手英特爾。雖英特爾已公開否認相關指控，但台灣高檢署智慧財產檢察分署經初步查證後，認為羅男涉及竊取先進製程資料，涉嫌違反「國家安全法」，已將他列為被告偵辦。
高檢署於26日指揮調查局等單位，前往羅男位於台北及新竹縣竹北的住處執行搜索，查扣電腦、隨身碟等電子設備，同時向法院聲請扣押羅唯仁名下數10億元台積電股票與兩處房產，並獲准執行。不過，檢調人員到場時，竹北豪宅內已空無一人，詳細案情仍待進一步釐清。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言