聽新聞
0:00 / 0:00

出國遇突發事件 找駐外單位

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林報導

雲林縣陳姓夫妻赴中東旅遊，陳男在阿布達比轉機時被武裝人員帶走，中華優質旅遊發展協會提醒民眾，能持槍進入機場通是當地執法人員，遇到這種狀況，要盡速聯繫外交部駐外單位協助尋求當地法律資源，包含請律師介入。

出國旅遊遇突發狀況該如何處置？中華優質旅遊發展協會理事長李奇嶽指出，此時最重要的就是儘速聯繫我國外交部駐外辦事處，例如杜拜就有我國的辦事處，透過外交人員協助尋求當地法律資源。

李奇嶽指出，一般在偵查過程中，執法單位通常不會告知被帶走的具體原因，也不會透露當事人的現況或下落，因此只能依靠律師向當地單位了解處理。

不管對方帶走人的理由為何，這部分完全屬於當地執法單位的調查權限，若調查後沒有問題，當事人自然會被釋放，若有問題，則會進入當地的司法程序。

李奇嶽表示，在這類情況中，當事人無法靠自身說明來決定是否無罪，必須由法律程序來釐清。外交部角色主要是協助聯繫、提供管道，但仍須尊重當地司法。

出國旅遊 外交部 中東

延伸閱讀

外交部賀聖文森完成國會大選 深化共榮互惠關係

影／出國旅遊遇上官方突發事件 旅遊專家告訴您該怎麼做

雲林男冤枉被扣5天獲釋 適逢杜拜連假…張麗善籲外交部協助

提防川普？丹麥外交部成立「守夜人」專門盯動態

相關新聞

羅唯仁涉竊台積電機密 遭扣押8000萬元竹北豪宅曝光

台積電前資深副總經理羅唯仁被指控在離職前疑似帶走2奈米先進製程相關機密，並轉往競爭對手英特爾擔任副總裁，整起案件持續延燒...

美容店誘導無卡分期 遭台中市府貼警告

台中市豐原區怡豫公司多次遭消費申訴，市府兩度裁罰後，去年迄今仍累計卅八件申訴，有學生欠下廿萬元債務，法制局昨天首度祭出消...

中東轉機被警帶走 台男獲釋

雲林縣陳姓夫妻十一月廿三日赴中東旅遊，在阿布達比轉機時，陳男突被五名武裝人員帶走，轉至杜拜警察局扣留五天後，昨天凌晨獲釋...

京華城土地弊案 涉套利30億 沈慶京700萬交保

威京集團旗下中石化公司子公司鼎越開發，斥資三七二億一萬元得標京華城土地，標金超過底價三十億元，台北地檢署認為，買賣雙方均...

無卡分期沒法管 僅能亡羊補牢

訪問交易猖獗，業者透過無卡分期貸款，誘使消費者高額消費，台中市法制局長李善植說，無卡分期的審查過於寬鬆，不須提供財力證明...

營區建案索賄 前少將：2千萬燒掉了

國防部空軍前少將、軍備局工程營產處長張大偉，利用福興營區改建案向中華工程索賄三千萬，中工得標後又加碼到四千五百萬元，實拿...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。