「玩命關頭」真實上演！通緝犯情侶鬧區飛車蛇行 桃警追300公尺逮人

桃園市南山街昨午發生驚險的警匪追逐戰！桃園警分局武陵派出所巡邏員警發現騎士未打方向燈攔查遭拒，騎士搭載女友一路飛車蛇行，在300公尺外遭警圍捕，清查發現這對情侶同遭通緝，騎士涉嫌毒駕，後座女友則有安毒，警詢後押解歸案。

桃園分局表示，武陵所員警鄭志宇及劉豐毓昨天下午4時40分騎車巡邏時，在南山街發現游姓騎士違規未打方向燈，原本只是簡單的交通違規取締，沒想到當警員示意停車，游男竟猶如「玩命關頭」主角般，加速催油門高速逃逸。

「有人拒檢！」警員立即通報指揮中心發動攔截圍捕，巡邏車鳴笛緊追在後，警匪在車水馬龍的市區一路飛車追逐，只見游男為逃離警追緝，在車陣中任意蛇行、橫衝直撞的行徑，讓路過民眾全都捏把冷汗；雙方追逐300公尺，游男不敵優勢攔截警力立刻遭壓制逮捕。

警方清查身分，發現36歲游姓騎士目前正因毒品案遭通緝，由於自身為查捕逃犯當然心虛拒檢，同時外出前才使用毒品，又涉嫌毒駕；後座28歲林姓女友下車接受盤查時，遭驚險的飛車追逐嚇得臉色發白、腿軟站不起來，林女自稱有貧血症狀，加上剛剛「極速狂飆」和猛烈顛簸的追逐，讓她深感不適，警員見狀，趕緊買來飲料讓林女緩和症狀，並通報119到場。

經救護人員檢傷，發現林女無大礙，不過警方也在她的衣服口袋，找到安非他命毒品，警詢後將這對情侶通緝犯一併逮捕送辦。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885